AGI - De Gaza au détroit d’Ormuz, jusqu’à la place de l’Europe dans les grands équilibres mondiaux, l’Italie utilise les MED Dialogues de Naples pour dessiner une stratégie plus large dans ce que Rome appelle désormais le « Mediterraneo allargato », le Grand Méditerranée. Une notion qui dépasse largement la mer elle-même et relie Afrique du Nord, Moyen-Orient et Golfe aux routes énergétiques, aux chaînes d’approvisionnement et à la sécurité politique européenne.
À l’ouverture de la conférence, le ministre Antonio Tajani a cherché à présenter l’Italie comme un pays capable de relier ces différents théâtres plutôt que de les traiter comme une succession de crises distinctes. L’argument part d’abord de la géographie.
Pour l’Italie, une crise à Ormuz ou en mer Rouge n’est pas un problème lointain du Golfe : toute interruption se répercute rapidement sur les prix de l’énergie, le transport maritime et l’industrie européenne.
Les dossier infrastructures et énergie au même niveau que les plus traditionnels de la Libye et la Syrie
MED 2026 place ainsi les routes commerciales, les infrastructures, l’énergie, les investissements et les chaînes d’approvisionnement au même niveau que les dossiers plus traditionnels de la Libye, de la Syrie, des migrations ou du conflit israélo-palestinien.
Sécurité et résilience économique sont désormais pensées comme deux dimensions d’un même problème stratégique.
Le message politique de Tajani suit cette logique. Sur Gaza, le ministre a qualifié la situation d’« inacceptable » et réaffirmé l’objectif d’un État palestinien vivant aux côtés d’Israël. Rome s’est dite prête à former une future police palestinienne à Gaza et a condamné avec fermeté les violences de colons israéliens contre les Palestiniens en Cisjordanie.
L’Italie se positionne comme un contributeur possible aux futurs dispositifs de sécurité de l’après-conflit
L’Italie cherche ainsi à se positionner comme un contributeur possible aux futurs dispositifs de sécurité de l’après-conflit, tout en maintenant sa relation historique avec Israël. Naples a également servi à poser une question plus large: celle du poids politique de l’Europe.
Commentant la rencontre de Shenzhen entre les dirigeants américain, chinois et russe, Tajani a rejeté l’idée d’une nouvelle Yalta et insisté sur un principe: « La paix ne peut être atteinte sans présence européenne ». Il a rapproché le dossier ukrainien de la nécessité de trouver une issue aux tensions autour d’Ormuz, plaçant de fait sécurité européenne et stabilité du Golfe dans un même équilibre mondial.
Doctrine aussi économique
Pour Rome, cette doctrine est aussi économique. La dépendance italienne aux importations énergétiques, la position du pays au cœur des routes méditerranéennes et le poids de ses ports font de la liberté de navigation un intérêt national direct.
La Méditerranée comme une porte reliant l’industrie européenne à l’Afrique du Nord et au Golfe
L’Italie cherche de plus en plus à voir la Méditerranée non comme la frontière méridionale de l’Europe, mais comme une porte reliant l’industrie européenne à l’Afrique du Nord, au Golfe et, plus loin, aux marchés asiatiques. Toute la difficulté consiste cependant à transformer la géographie en influence.
L’Italie dispose d’atouts économiques et diplomatiques importants, mais agit dans un espace où États-Unis, Chine, puissances du Golfe, Turquie et grands partenaires européens renforcent eux aussi leur présence.
Le message qui se dégage de Naples est donc plus ambitieux qu’un simple exercice de conférence : Rome tente de relier diplomatie de paix, sécurité maritime, énergie et commerce dans une même politique méditerranéenne. Son poids réel dépendra moins des déclarations des MED Dialogues que de sa capacité à convertir ce dialogue en coalitions politiques, infrastructures et partenariats économiques durables.