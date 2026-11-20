AGI - Trois tombes monumentales creusées dans la roche, des restes humains, des cercueils en bois, des fragments de tissus et des récipients décorés en calcaire. À quelques centaines de mètres de l'ancienne Jéricho, une mission archéologique italo-palestinienne a mis au jour un ensemble funéraire datant de l'époque d'Hérode, entre le Ier siècle avant notre ère et le Ier siècle de notre ère.
Une découverte susceptible d'apporter de nouvelles informations sur les familles les plus aisées de la Judée d'il y a deux mille ans.
Le site au pied du mont de la Tentation
Le site se trouve à Khirbet Thaniyah, sur une paroi calcaire au pied du mont de la Tentation. Les fouilles sont menées par l'Université Sapienza de Rome en collaboration avec le ministère palestinien du Tourisme et des Antiquités.
Les trois sépultures s'organisent autour de chambres funéraires centrales entourées de loculi taillés dans la pierre. Certaines étaient autrefois précédées de façades monumentales, dont plusieurs fragments ont été retrouvés.
L'identité des défunts demeure inconnue. Mais c'est précisément le contexte historique qui donne tout son intérêt à la découverte.
Jéricho était parmi les villes les plus importantes de Judée après Jérusalem
À l'époque hérodienne et augustéenne, Jéricho n'était pas seulement un centre agricole majeur de la vallée du Jourdain : elle comptait parmi les villes les plus importantes de Judée après Jérusalem.
Les souverains hasmonéens, puis Hérode le Grand, y avaient construit des résidences d'hiver, tandis que les familles riches de la capitale possédaient dans la région des terres consacrées notamment aux palmiers-dattiers et au baume, deux productions à forte valeur commerciale. « Ces tombes nous placent face aux familles dont parle Flavius Josèphe », explique Lorenzo Nigro, directeur de la mission archéologique de la Sapienza, en référence à l'historien du Ier siècle qui a relaté l'histoire de la Judée sous domination romaine.
Les chercheurs envisagent ainsi que les sépultures puissent avoir appartenu à des membres de l'aristocratie de Jérusalem qui séjournaient régulièrement à Jéricho.
Les prochaines analyses devront déterminer dans quelle mesure cette hypothèse peut être confirmée. Les ossements humains, les textiles, le mobilier funéraire et les différents objets retrouvés peuvent fournir des indications sur les conditions de vie, les pratiques d'inhumation et le statut social de ceux qui utilisaient le complexe. Les cercueils en bois, particulièrement fragiles, constituent également une source potentielle d'informations sur les techniques funéraires de l'époque.
Coopération archéologique ancienne entre La Sapienza et les autorités palestiniennes
La découverte s'inscrit dans une coopération archéologique déjà ancienne. La Sapienza et les autorités palestiniennes travaillent ensemble à Jéricho depuis 1997, dans une région qui comprend également Tell es-Sultan, site de la ville antique inscrit en 2023 sur la Liste du patrimoine mondial de l'Unesco.
Les fouilles se poursuivent à Khirbet Thaniyah et les autorités palestiniennes ont engagé des travaux de documentation et de sécurisation du site. Les trois tombes ne livrent pas encore le nom de leurs occupants, mais elles ajoutent une nouvelle strate à l'histoire de Jéricho : celle d'une cité où, il y a deux millénaires, se croisaient pouvoir politique, richesse agricole et vie des élites de Judée.