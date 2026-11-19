AGI - L’Italie renforce son engagement en matière de coopération au développement, avec un nouveau paquet d’interventions d’environ 200 millions d’euros destiné à soutenir des projets sanitaires, agricoles, éducatifs et économiques dans plusieurs régions du monde. Une attention particulière est accordée à l’Afrique, dans le cadre du Plan Mattei, ainsi qu’à l’Ukraine, à la Palestine et aux Balkans occidentaux.
Dans ce cadre, le vice-ministre italien des Affaires étrangères, Edmondo Cirielli, a présidé à la Farnesina la sixième réunion du Comité conjoint pour la coopération au développement en 2026, qui a approuvé un ensemble d’interventions d’un montant d’environ 200 millions d’euros, sous forme de dons et de crédits d’aide, conformément aux priorités de la coopération italienne.
Une attention particulière à l’Afrique
Selon un communiqué de la Farnesina, une attention particulière a été accordée à l’Afrique dans le cadre du Plan Mattei, avec notamment 5 millions d’euros destinés au développement des infrastructures agro-logistiques sur le continent, 1,1 million pour la sécurité alimentaire en Tunisie, 25 millions de crédits d’aide en faveur de la Côte d’Ivoire et du Mozambique, ainsi que 9 millions pour les soins néonatals en Éthiopie.
Le Comité a également approuvé deux nouvelles initiatives visant à renforcer le système de santé ukrainien, avec des interventions dans quatre domaines prioritaires : la santé maternelle et infantile, la santé mentale, les maladies non transmissibles et les soins de santé de proximité.
En Afrique, d’autres projets concernent l’inclusion socio-économique au Mozambique et le développement de la filière rizicole au Malawi. Le paquet comprend également des contributions à plusieurs organisations internationales, dont 10 millions d’euros pour lutter contre Ebola en République démocratique du Congo, 10 millions pour le Partenariat mondial pour l’éducation et 4 millions à l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), en faveur du développement de l’économie bleue dans les petits États insulaires.
Dans le cadre du Fonds Régions, un projet de 5,4 millions d’euros, présenté et cofinancé par la région du Latium, a été approuvé afin de renforcer le système de santé palestinien. D’autres interventions portent sur l’amélioration des services de santé et d’assistance en Jordanie, la protection des écosystèmes au Pakistan, avec une allocation de 5 millions d’euros, ainsi que deux projets consacrés au développement du capital humain des enfants et des jeunes dans les Balkans occidentaux, en coordination avec les initiatives de l’Union européenne.