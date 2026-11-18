AGI - La cuisine italienne comme levier pour soutenir les exportations et promouvoir la culture nationale à travers le monde. C’est dans cette optique qu’a eu lieu à Rome, au siège du ministère des Affaires étrangères, l’événement de lancement de la 11e édition de la Semaine de la cuisine italienne dans le monde.
La tradition gastronomique élément central du rayonnement international du pays
« Notre art de manger constitue une défense de la vie et de notre identité, tout en étant un outil de préservation de la santé des individus », a souligné le ministre des Affaires étrangères, Antonio Tajani, mettant en avant la valeur de la tradition gastronomique comme élément central du rayonnement international du pays.
S’inscrit également dans cette démarche le projet de « Tourisme des racines », conçu pour encourager le retour des Italiens résidant à l’étranger et leur permettre de redécouvrir leurs origines, notamment à travers la cuisine et les traditions culinaires.
Une stratégie qui contribue au développement du tourisme œnogastronomique et à la valorisation des richesses culturelles et productives héritées des générations précédentes. « Tout cela est le fruit d’une stratégie nationale, un résultat obtenu grâce au travail de tous », a fait remarquer M. Tajani.
Un envoyé spécial pour la diplomatie agroalimentaire
Le ministre a par ailleurs rappelé la nomination d’un envoyé spécial pour la diplomatie agroalimentaire, tandis que l’ICE (Agence italienne pour le commerce extérieur) a intensifié son action internationale : en 2025, 300 initiatives ont été menées dans plus de 60 pays.
« L'objectif est d'élargir davantage la présence des produits italiens sur les marchés internationaux, en accordant une attention particulière à l'Inde, à l'Amérique latine — notamment à la lumière de l'accord UE-Mercosur —, à la Chine et aux pays du Golfe », a poursuivi M. Tajani. Il a par ailleurs annoncé la nomination prochaine d'un attaché agricole auprès de la représentation italienne à la FAO, dans le cadre d'une stratégie plus vaste visant à promouvoir et à défendre les intérêts agroalimentaires nationaux.
Comme l'a souligné le ministre de l'Agriculture, Francesco Lollobrigida, l'Italie est appréciée dans le monde entier car elle « n'a pas d'adversaires historiques » et bénéficie d'une présence internationale reconnue. Au sen de celle-ci, le corps diplomatique joue un rôle stratégique, non seulement sur le plan des relations institutionnelles, mais aussi en renforçant le tissu entrepreneurial et en garantissant des chaînes d'approvisionnement sûres et fiables.
Made in Italy synonyme de qualité
M. Lollobrigida a mis en avant la valeur du « Made in Italy », synonyme de « qualité, bien-être, richesse, emploi, souci de la sécurité et respect des droits ». Cela permet aux entreprises italiennes de maintenir leur compétitivité sur un marché international souvent axé principalement sur le prix, alors que le modèle italien privilégie le goût, la qualité et le bien-être.
Une vision qui « doit être défendue au quotidien, en particulier dans le secteur alimentaire, afin que la nourriture ne soit pas réduite à une simple composante nutritionnelle, mais continue de représenter un patrimoine culturel et traditionnel».
Lors de l'événement, la convention triennale entre le MAECI (ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale) et la Fédération italienne des chefs (FIC) a été renouvelée. Elle vise à promouvoir la cuisine italienne à travers des initiatives organisées par la Farnesina et le réseau diplomatique et consulaire, tant en Italie qu'à l'étranger.
L'accord a été signé par Mauro Battocchi, directeur général pour la croissance et la promotion des exportations (DGCE), et par Rocco Pozzulo, président de la FIC.
Première édition depuis la reconnaissance par l'Unesco
La Semaine de la cuisine italienne dans le monde L'événement en est cette année à sa onzième édition, la première depuis la reconnaissance de la cuisine italienne en tant que patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO, intervenue en décembre 2025.
Le thème de cette édition, « La cuisine italienne, patrimoine de l'UNESCO : territoires et filières d'excellence », met l'accent sur la valorisation des filières de production locales, ainsi que des territoires et paysages protégés par l'UNESCO, tout en promouvant la cuisine italienne comme levier d'attractivité touristique et outil de diplomatie au service de la croissance.
Depuis la première édition, plus de 11 000 initiatives ont été organisées dans plus de 100 pays. Rien qu'en 2025, la manifestation a mobilisé 92 pays, à travers plus de 770 événements. Pour 2026, l'ICE (Agence italienne pour le commerce extérieur) a programmé 303 initiatives promotionnelles dans 60 pays, visant à soutenir l'internationalisation du secteur agroalimentaire et vitivinicole italien, avec une attention particulière portée aux marchés européens, asiatiques et nord-américains