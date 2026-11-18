AGI - L’Italie renforce son engagement en faveur de l’inclusion sociale et professionnelle des personnes en situation de handicap au Kenya. Le projet “Il Laboratorio dei talenti” (Le Laboratoire des talents) a été officiellement inauguré à Chaaria, dans le comté de Meru, à l’initiative de la ministre italienne chargée des Personnes handicapées, Alessandra Locatelli.
Mis en œuvre en collaboration avec l’Agence italienne pour la coopération au développement (AICS), à travers son bureau de Nairobi, et le Cottolengo Mission Hospital de Chaaria, le programme entend valoriser les capacités individuelles et offrir de nouvelles perspectives de formation, d'autonomie et d'insertion professionnelle aux personnes handicapées.
L'initiative s'inscrit dans le cadre stratégique du Plan Mattei pour l'Afrique et rejoint également les activités organisées à l'occasion du huitième centenaire de la mort de saint François d'Assise, autour des valeurs de fraternité, de solidarité et d'attention aux personnes les plus vulnérables.
"Projet qui place la personne, ses capacités et ses talents au centre”
“Aujourd'hui est une journée importante, car nous inaugurons ces ateliers et donnons une dimension concrète à un projet qui place la personne, ses capacités et ses talents au centre”, a déclaré Alessandra Locatelli lors de la cérémonie. La ministre a rappelé que chaque individu possède une valeur unique et doit pouvoir bénéficier d'opportunités de développement et participer pleinement à la vie de sa communauté, en Italie comme ailleurs dans le monde.
Deux espaces de formation et de production
Le projet repose sur la création de deux espaces de formation et de production : un atelier de menuiserie et un atelier de couture. Ces structures accueilleront des jeunes et des adultes, femmes et hommes en situation de handicap, qui pourront acquérir des compétences techniques, développer leurs aptitudes et participer à des activités productives.
L'objectif est de dépasser une approche exclusivement fondée sur l'assistance pour privilégier des parcours concrets de formation, d'autonomie et d'inclusion dans le monde du travail. “Avec le Laboratoire des talents, nous voulons contribuer à dépasser les préjugés et l'isolement, en promouvant une culture qui reconnaît la dignité et la valeur de chaque personne”, a souligné la ministre italienne.
Fabrication du tau franciscain
Le programme prévoit notamment la fabrication du tau franciscain, symbole étroitement associé à saint François d'Assise. Cette production permettra d'associer apprentissage professionnel, activité artisanale et valorisation d'un patrimoine spirituel commun.
L'un des éléments centraux du dispositif est la mise en place d'un système de formation en cascade. Des formateurs italiens accompagneront et formeront des éducateurs locaux, qui prendront ensuite le relais auprès des personnes handicapées et de leurs familles dans le cadre des activités des ateliers.
Ce modèle vise à renforcer les compétences disponibles sur place et à assurer la continuité du projet sur le long terme, au-delà de la phase initiale de coopération.
"Symbole d'amitié et de solidarité entre l'Italie et le Kenya"
Pour Alessandra Locatelli, l'initiative représente également un symbole d'amitié et de solidarité entre l'Italie et le Kenya, fondé sur les valeurs de fraternité et de respect de la dignité humaine. La ministre a notamment remercié l'ambassadeur d'Italie au Kenya, Vincenzo Del Monaco, frère Giancarlo, le Cottolengo Hospital ainsi que l'ensemble des partenaires ayant contribué à la réalisation du programme.
Au-delà de sa dimension locale, le Laboratoire des talents illustre une approche de la coopération italo-africaine qui entend associer développement humain, formation professionnelle et renforcement des capacités locales.
À Chaaria, l'enjeu sera désormais de transformer cette initiative en opportunités durables pour les bénéficiaires, en leur permettant de développer leurs compétences, de gagner en autonomie et de participer activement à la vie économique et sociale de leur communauté. En plaçant les talents individuels au cœur de son action, le projet entend ainsi promouvoir une vision de l'inclusion dans laquelle les personnes handicapées ne sont pas seulement bénéficiaires de l'aide, mais deviennent actrices de leur propre parcours et du développement de leur territoire.