AGI - Renforcer la coopération internationale afin de transformer les stratégies d’adaptation au changement climatique en projets et investissements concrets, tout en assurant la continuité entre les présidences successives de la Conférence des Nations unies sur le climat. Tel est l’objectif du partenariat entre l’Italie et l’Éthiopie dans le cadre de l’Adaptation Accelerator Hub, au cœur d’un événement de haut niveau organisé par les gouvernements des deux pays et le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), en marge de la COP31 qui se tient actuellement à Antalya, en Turquie.
Pichetto Fratin, "Coopération internationale plus cohérente"
L’initiative vise à surmonter les difficultés qui entravent encore la traduction des plans nationaux d’adaptation et des engagements climatiques en projets susceptibles de bénéficier de financements.
"Le message politique que l’Italie souhaite mettre en avant est clair : les pays n’ont pas besoin de nouvelles initiatives fragmentées, mais d’une coopération internationale plus cohérente, capable de converger vers les priorités définies au niveau national", a déclaré le ministre italien de l’Environnement et de la Sécurité énergétique, Gilberto Pichetto Fratin, lors de sa visite au pavillon éthiopien, aux côtés du ministre éthiopien Bereket Fesehatsion.
L’Adaptation Accelerator Hub
L’Adaptation Accelerator Hub, lancé lors de la COP29 sous la présidence italienne du G7 et avec le soutien du PNUD, n’a pas vocation à créer un nouveau fonds ou un processus parallèle. Il vise plutôt à identifier les obstacles à la mise en œuvre des politiques climatiques, à mettre en relation les institutions et les partenaires et à mobiliser une assistance technique ciblée afin d’accélérer les décisions et les investissements.