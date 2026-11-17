AGI - Transformer les engagements politiques en lois, en allocations budgétaires et en mesures concrètes pour lutter contre la faim et la malnutrition. Tel est l’appel lancé aux parlementaires du monde entier à l’occasion du troisième Sommet parlementaire mondial contre la faim et la malnutrition, accueilli pour la première fois sur le continent africain par le Parlement du Kenya, à Nairobi.
Environ 645 millions de personnes ont souffert de la faim en 2025
Organisée sur deux jours, la rencontre a réuni quelque 200 parlementaires de 73 pays, dans un contexte marqué par des chiffres alarmants : selon le rapport de la FAO sur l’état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde, environ 645 millions de personnes ont souffert de la faim en 2025, tandis que 2,7 milliards n’ont pas eu les moyens de se procurer une alimentation saine.
Ruto: "Mobiliser les instruments législatifs pour garantir le droit à une alimentation adéquate"
À l’ouverture des travaux, le président kényan William Ruto a souligné le rôle central de l’Afrique dans le défi mondial de la sécurité alimentaire, appelant les parlementaires à mobiliser les instruments législatifs, les ressources publiques et les mécanismes de contrôle pour garantir le droit à une alimentation adéquate.
Parmi les exemples cités figure le programme kényan de repas scolaires, qui contribue à améliorer la nutrition des enfants tout en offrant des débouchés aux agriculteurs locaux. "Aujourd’hui, la question n’est plus de savoir comment susciter des engagements politiques, mais comment faire en sorte qu’ils soient concrétisés dans les pays respectifs, sous forme de lois, de priorités nationales et de crédits budgétaires", a déclaré à son tour le directeur général adjoint de la FAO, Maurizio Martina.
Soutien aux agriculteurs familiaux qui produisent environ 80% de la nourriture mondiale
Le sommet, qui s’inscrit dans le prolongement du Pacte parlementaire mondial contre la faim et la malnutrition adopté au Chili en 2023, a placé au centre des débats le droit à l’alimentation, l’accès à des régimes alimentaires sains et la transformation des systèmes agroalimentaires vers des modèles plus inclusifs, résilients et durables.
Une attention particulière a été accordée au soutien aux agriculteurs familiaux, qui produisent environ 80% de la nourriture mondiale en valeur, ainsi qu’au renforcement du rôle des femmes dans l’agriculture, dans le cadre de l’Année internationale des agricultrices.
Lors de la deuxième journée, le sénateur italien Luca De Carlo, président de la commission du Sénat chargée de l’industrie, du commerce, du tourisme, de l’agriculture et de la production agroalimentaire, est également intervenu. Il a présenté la souveraineté alimentaire comme un moyen de garantir des régimes alimentaires sains, durables et respectueux des cultures locales.
"Chaque communauté, chaque nation doit être en mesure de définir ses politiques agricoles afin de garantir une alimentation adaptée à sa culture locale et respectueuse de l’environnement", a-t-il affirmé, précisant que cela ne signifie pas fermer les marchés, mais renforcer les secteurs agricoles nationaux.
De Carlo a également réaffirmé l’opposition du gouvernement italien actuel au système d’étiquetage Nutri-Score, estimant que le calcul des valeurs nutritionnelles sur la base d’une quantité standard de 100 grammes risque de pénaliser des produits de qualité intégrés dans une alimentation équilibrée et diversifiée. "Nous devons raisonner en portions, et non en centaines de grammes", a-t-il déclaré, critiquant un modèle qui, selon lui, pourrait favoriser les aliments ultr transformés conçus pour obtenir de meilleures évaluations selon les algorithmes, au détriment de produits traditionnels italiens tels que l’huile d’olive extra vierge, le Parmigiano Reggiano, le Grana Padano et le jambon San Daniele, ainsi que du régime méditerranéen.
Programmes scolaires d’éducation alimentaire et de lutte contre le gaspillage
Le sénateur a enfin évoqué plusieurs initiatives italiennes visant à soutenir l’accès à l’alimentation et la qualité nutritionnelle, notamment les programmes scolaires d’éducation alimentaire et de lutte contre le gaspillage, ainsi que les investissements dans la recherche et l’innovation agricoles et les expérimentations relatives aux nouvelles techniques d’évolution assistée.
Il a également rappelé les travaux consacrés aux effets du changement climatique sur l’agriculture.
La rencontre de Nairobi entend désormais renforcer la coopération entre les réseaux parlementaires internationaux et traduire les engagements communs en mesures nationales concrètes et mesurables, au-delà même de la clôture du sommet.