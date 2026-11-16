AGI - L’ambassade d’Italie au Zimbabwe a organisé, à Harare, la onzième édition de la Semaine de la cuisine italienne dans le monde (SCIM), placée sous le thème : « La cuisine italienne : Patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO – Régions et filières d’excellence ». Cette initiative vise à mettre en avant la récente reconnaissance de la cuisine italienne en tant que patrimoine culturel immatériel de l’humanité par l’UNESCO, en la présentant comme l’expression d’un modèle culturel enraciné dans un lien profond entre territoires, communautés et traditions.
Valorisation des filières de production italiennes
Dans ce cadre, une attention particulière a été portée à la valorisation des filières de production italiennes ainsi qu’à la découverte des régions et des lieux d’origine des traditions culinaires du « Bel Paese ». L’objectif est également de favoriser le développement touristique et de promouvoir, à l’étranger, le patrimoine agroalimentaire italien, qui constitue l’un des piliers les plus significatifs et distinctifs des exportations du pays.
Le programme a comporté deux journées d’événements, les 12 et 13 novembre, à l’hôtel Hyatt Regency Harare The Meikles. Le 12 novembre, un dîner de gala a réuni plusieurs représentants du gouvernement zimbabwéen, notamment la ministre du Tourisme, Barbara Rwodzi, le ministre de la Culture, Anselem Nhamo Sanyatwe, et le secrétaire permanent du ministère des Affaires étrangères, l’ambassadeur Albert Chimbindi.
Participation du chef étoilé italien Niccolò Palumbo
La soirée a été marquée par la participation exceptionnelle du chef étoilé italien Niccolò Palumbo. À travers ses créations culinaires, il a invité les convives à un voyage à la découverte des régions italiennes, de leurs traditions gastronomiques et de la valeur des ingrédients locaux — autant d’éléments témoignant de la qualité et de la biodiversité qui caractérisent le patrimoine gastronomique et viticole national.
La matinée suivante a été consacrée à la formation, avec deux masterclasses animées par le chef Palumbo, accompagné de son sous-chef, Andrea Caciolli. L’initiative était ouverte à des étudiants issus de diverses universités ainsi qu’à des professionnels du secteur de l’hôtellerie, leur offrant une occasion précieuse d’apprentissage, d’échanges et de partage.
Les activités promotionnelles se sont poursuivies le 13 novembre par un cocktail et un buffet, constituant une opportunité supplémentaire de découvrir et de partager les fleurons de la gastronomie italienne dans une ambiance conviviale. Enfin, en phase avec le thème de la SCIM 2026, la « Semaine du petit-déjeuner italien » (Italian Breakfast Week) se tiendra du 18 au 25 novembre ; elle proposera des menus spéciaux conçus par le chef Palumbo, en collaboration avec le restaurant Cafe Nush.
"La cuisine italienne est un trésor national"
L’ambassadeur d’Italie, Giuseppe Giacalone, a souligné que « la cuisine italienne est un trésor national, symbole de notre pays et partie intégrante de notre identité ». Le chef de mission a par ailleurs fait remarquer : « Notre gastronomie constitue un pilier économique et culturel à l’échelle mondiale. L’Italie exporte chaque année des produits agroalimentaires pour une valeur d’environ 70 milliards d’euros ».
« L’industrie alimentaire nationale génère, à elle seule, un chiffre d’affaires de 204 milliards d’euros. L’ensemble de la filière nationale représente plus de 538 milliards d’euros, et l’Italie se classe au premier rang des économies européennes en termes de valeur ajoutée dans le secteur agricole ». À travers cet événement, a poursuivi le diplomate italien, « nous visons à offrir une occasion majeure de valoriser notre patrimoine culturel immatériel et de favoriser des opportunités de collaboration au Zimbabwe ».
La réalisation de cette initiative a bénéficié d’une contribution essentielle de la part de l’Agence ICE (Italian Trade Agency), de l’hôtel Hyatt Regency Harare The Meikles et de l’ensemble des sponsors (Fbc Bank, Swan Valley Group, Red Graniti, New Holland, Mediterranean Shipping Company, Natuzzi Editions, Delta Beverages, Dhl Express et Nkululeko Music Group), dont le soutien a rendu possible l’organisation de cet événement majeur dédié à la promotion de l’Italie au Zimbabwe.