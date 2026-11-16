AGI - Vingt-sept étudiants syriens originaires de Hama séjournent en Italie pour un programme de formation professionnelle et socioculturelle consacré à la céramique. Financée par le ministère italien des Affaires étrangères, l’initiative constitue l’une des premières expériences d’échange de jeunes organisées avec la Syrie dans la nouvelle phase des relations bilatérales.
"La céramique comme instrument de dialogue et de renaissance"
Baptisé « Châteaux de Hama – La céramique comme instrument de dialogue et de renaissance », le projet associe également trois représentants du gouvernorat de Hama, trois accompagnateurs issus des établissements scolaires et du personnel syrien de l’organisation chargée de sa mise en œuvre. L’initiative est née dans le cadre de l’appel à projets « Échanges culturels 2026 » du ministère italien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale.
Elle est menée par l’ONG Salam, sélectionnée pour réaliser le programme. La délégation doit regagner la Syrie après un itinéraire qui l’a notamment conduite à Isola del Gran Sasso d’Italia, dans les Abruzzes, et à Deruta, en Ombrie, l’un des centres historiques de la céramique artistique italienne.
Cette dernière étape a été mise en avant par l’ambassadeur d’Italie à Damas, Stefano Ravagnan, qui a souligné le caractère inédit de l’expérience et remercié la municipalité de Deruta pour son accueil. Les étudiants ont pu découvrir directement les techniques, les ateliers et l’organisation d’une filière artisanale qui reste profondément liée à l’identité économique et culturelle de son territoire.
Le choix de la céramique n’est pas anodin. Elle offre un terrain de rencontre entre deux patrimoines différents mais également enracinés dans l’histoire méditerranéenne. Le programme ne se limite donc pas à la dimension artistique : il associe formation professionnelle, observation des modèles productifs locaux et échange culturel, avec l’idée que les savoir-faire artisanaux peuvent aussi contribuer à la reconstruction des compétences et des tissus sociaux.
Rapprochement progressif entre Rome et Damas
L’expérience prend une signification particulière dans le contexte du rapprochement progressif entre Rome et Damas depuis la chute du régime de Bachar Al Assad en décembre 2024. L’Italie a depuis cherché à reconstruire des canaux de coopération avec les nouvelles autorités syriennes, en accordant une attention particulière aux secteurs dans lesquels elle dispose d’une expertise reconnue.
Lors de sa mission à Damas les 12 et 13 septembre, le secrétaire général de la diplomatie italienne, Riccardo Guariglia, accompagné de Ravagnan, avait ainsi abordé avec les responsables syriens le développement de projets dans l’agriculture, l’énergie et la protection du patrimoine culturel. Il avait également visité le Musée national de Damas, déjà bénéficiaire avant la guerre d’un important programme de la coopération italienne que Rome souhaite relancer.
Le séjour des étudiants de Hama ajoute désormais une dimension humaine à cette reprise des relations. À côté des contacts gouvernementaux et des projets institutionnels, il met directement en relation une nouvelle génération syrienne avec des écoles, des territoires et des savoir-faire italiens. L’expérience reste limitée par sa taille, mais son intérêt réside précisément dans son caractère pilote : déterminer si ce type de coopération peut être reproduit dans d’autres secteurs et élargi à d’autres communautés syriennes.