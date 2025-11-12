Santanchè en Arabie Saoudite, le tourisme est "un grand vecteur économique et identitaire"

AGI - Le tourisme est "un grand vecteur économique et identitaire: il valorise nos entreprises, promeut la beauté italienne et renforce le dialogue international". C’est ce qu’a déclaré la ministre du Tourisme, Daniela Santanchè, lors de la table ronde Italie–Arabie Saoudite organisée dans le cadre de Tourise, la plateforme sur l’avenir du tourisme mondial, qui se tient actuellement à Riyad, en Arabie Saoudite. "Avec les entreprises italiennes, nous construisons de nouvelles opportunités de croissance", a affirmé la ministre. "Nous exportons ensemble le modèle Italie, en soulignant l’importance du partenariat public-privé, au sein d’une dimension qui réunit les principaux leaders et innovateurs du secteur au niveau international. Nous voulons ainsi consolider le partenariat touristique entre l’Italie et l’Arabie Saoudite, en favorisant et en attirant les investissements essentiels au bien-être, à la croissance et au développement de l’industrie. Une occasion pour nos entreprises de développer de nouvelles synergies, d’attirer des investissements et de croître dans une dimension internationale", a déclaré Mme Santanchè, qui participe, accompagnée d’une importante délégation d’entreprises italiennes, durant la journée conclusive de la mission institutionnelle à Riyad visant à renforcer les relations touristiques entre l’Italie et le pays du Golfe.
Dans la capitale saoudienne, la ministre a participé à la 26ème session de l’Assemblée générale d’UN Tourism. À Riyad, dans le cadre de l’initiative Tourise, elle a également présidé la table ronde Italie-Arabie Saoudite à laquelle ont participé des entreprises italiennes et saoudiennes, parmi lesquelles, du côté italien: Acque e Terme di Fiuggi, Alpemare, Arsenale, Eurobuilding, Ferrovie dello Stato Italiane, Ita Airways, Mangia’s, Msc Crociere, Nicolaus Group, Sicis, TechnoGym, Venini Spa et White Milano. L’objectif de la mission était de développer de nouveaux projets et de créer les meilleures conditions pour favoriser les investissements et la croissance des entreprises, selon le communiqué officiel.
Comme le relève l’Observatoire économique du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, les relations économiques entre l’Italie et l’Arabie Saoudite affichent une balance commerciale active et en croissance en faveur de l’Italie, avec un excédent de 966 millions d’euros au premier semestre 2025, et des exportations italiennes frôlant les 2,9 milliards d’euros. Les 79 entreprises italiennes implantées en Arabie Saoudite emploient plus de 10.000 personnes et génèrent un chiffre d’affaires agrégé proche de 2 milliards d’euros. Les flux touristiques sont tout aussi significatifs. Selon la Banque d’Italie, les arrivées de touristes saoudiens en Italie sont en forte progression: en 2024, plus de 322.000 arrivées et 1,7 million de nuitées ont été enregistrées (+65 % par rapport à 2023), pour une dépense supérieure à un demi-milliard d’euros (+13 %) et un impact économique global estimé à 1,37 milliard d’euros. La mission institutionnelle à Riyad "représente une étape stratégique fondamentale pour consolider la présence italienne sur un marché en forte expansion – a commenté la ministre Santanchè – et pour valoriser nos excellences en regardant vers un développement durable et compétitif de l’industrie touristique nationale".