Au Malawi l'Italie soutient la stratégie nationale du café

AGI - L'Italie a contribué au lancement de la Stratégie nationale du café du Malawi, un document qui couvre la période 2025-2040 et a été présenté hier dans le pays africain. Elaborée avec le soutien technique de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (Onudi) avec le soutien financier de l'Agence italienne pour la coopération au développement (Aics), cette stratégie vise à promouvoir une production de café durable au Malawi. Au lancement du projet ont participé les représentants d'institutions publiques, de producteurs, d'universités et de partenaires internationaux, ainsi que l'ambassadeur Enrico De Agostini, accrédité en Zambie et au Malawi. "Le café est un symbole de qualité, de durabilité et d'identité culturelle", a déclaré le diplomate, soulignant que l'Italie "est fière d'accompagner le Malawi dans sa démarche de développement durable".
L'Italie collabore avec l'Onudi pour promouvoir une production de café durable, un engagement concrétisé en mars dernier par le lancement du programme "Renforcement de la résilience climatique et transformation du café africain" (Act), doté d'un budget total de 15 millions d'euros. Cette initiative, parmi d'autres, s'inscrit dans le cadre du Plan Mattei pour l'Afrique, consacré à des projets axés sur la durabilité des chaînes d'approvisionnement.
Le café demeure l'une des principales cultures de rente au monde, profondément ancrée dans les cultures et les économies, et soutient plus de 12,5 millions d'exploitations agricoles internationales. En Afrique, il représente environ 12% de la production mondiale. L'initiative Act Coffee vise à accompagner les pays producteurs de café du continent dans la transformation structurelle de leurs chaînes de valeur, en promouvant la durabilité socio-économique et la résilience climatique grâce à une assistance technique ciblée, des partenariats stratégiques et la mobilisation de ressources financières. Le programme adopte une approche globale et multivectorielle pour soutenir les pays producteurs de café en Afrique. Il cherche à transformer le secteur par une combinaison d'assistance technique, d'instruments financiers et d'appui politique, afin de garantir une économie du café durable et résiliente face au changement climatique. Le programme, initialement axé sur l'Afrique de l'Est (Éthiopie, Kenya, Tanzanie, Ouganda et Malawi), a vocation à être étendu à l'ensemble du continent africain.