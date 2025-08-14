La Turquie renforce sa position en Afrique : au premier semestre ses exportations vers le continent ont atteint les 10 milliards de dollars

AGI - Les exportations turques vers les pays africains ont atteint 9,9 milliards de dollars au cours des six premiers mois de l'année, le Maroc étant la principale destination, selon les données publiées par l'Association des exportateurs turcs (TIM). Les exportations turques vers l'Afrique ont augmenté de 8,8 % au cours des six premiers mois de 2025, passant de 9,1 à 9,9 milliards de dollars par rapport à la même période l'an dernier. Le Maroc est suivi par l'Égypte avec 1,6 milliard de dollars, la Libye avec 1,3 milliard de dollars, la Tunisie avec 554,1 millions de dollars, l'Afrique du Sud avec 303,5 millions de dollars et le Nigéria avec 242,3 millions de dollars.
Le Maroc affiche également la plus forte hausse en valeur. Les exportations turques vers ce pays d'Afrique du Nord ont augmenté de 345 millions de dollars entre janvier et juin par rapport à l'année précédente. Suivent la Libye avec 262 millions de dollars, la République démocratique du Congo avec 103 millions de dollars, le Niger avec 91,5 millions de dollars et le Ghana avec 68,1 millions de dollars.
Par secteur, les produits chimiques et leurs dérivés dominent les exportations vers les pays africains, avec 1,3 milliard de dollars. Viennent ensuite les céréales, les légumineuses, les oléagineux et leurs dérivés avec 1,2 milliard de dollars, l'industrie sidérurgique avec 942,4 millions de dollars, les textiles et les matières premières avec 675,5 millions de dollars, et l'industrie automobile avec 619 millions de dollars d'exportations.
La Turquie est un acteur important également dans la Corne d’Afrique. Si sa présence en Somalie est bien établie dans plusieurs secteurs - de la sécurité au commerce, jusqu'à l'exploration pétrolière -, Ankara est aussi le deuxième investisseur étranger en Éthiopie, contribuant près de 2,5 milliards de dollars au secteur agroalimentaire et aux infrastructures numériques du pays. L’approche va au-delà de la diplomatie et profite à des secteurs tels que le commerce, la technologie, la santé, l'éducation et la culture, comme a souligné le commissaire éthiopien pour l'investissement, Zeleke Temesgen. D’ailleurs, la Turquie considère l'Éthiopie non seulement comme un partenaire stratégique en Afrique de l'Est, mais aussi comme une porte d'entrée vers des marchés plus vastes, non seulement africains.