AGI - A New York è possibile vede, all'ora di pranzo, turisti e abitanti della Grande mela gustarsi insalate gourmet colorate, gamberoni alla griglia e piatti di pasta in un luogo insolito e mai associato alla ristorazione: un museo d'arte.
E' la nuova moda dei ristoranti più in voga di New York, che hanno deciso di puntare su una sede insolita: Lontani dal cibo da mensa o take-away che di solito si associa alle istituzioni culturali, una serie di ristoratori ambiziosi sta trasformando i musei della città in mete gastronomiche a sé stanti.
Oberon al New Museum of Contemporary Art
Oberon, ospitato al New Museum of Contemporary Art, è tra gli ultimi ad aver aperto. Porta una cucina di qualità in un edificio di Manhattan più noto per le mostre di artisti come Salvador Dalí e Marcel Duchamp. Il direttore del museo, Massimiliano Gioni, ha ammesso che, in una città piena di grandi ristoranti, la "concorrenza è terrificante", per cui "il successo sarà riuscire a farsi strada sul mercato più ampio. Questo dà l'idea della nostra ambizione, che forse è del tutto delirante", ha aggiunto, seduto in un séparé che costeggia una sala da 90 posti di forma ovale, da lui paragonata a un'astronave, progettata con cura e gusto artistico e dotata di vetrate smerigliate che la separano dal museo.
Si accede da un ingresso separato
Per mangiare al ristorante non è necessario acquistare il biglietto d'ingresso. A cena si accede da un ingresso separato, in stile speakeasy, in un vicolo ricoperto di graffiti. Gioni spera, alla fine, che "le persone vengano per il ristorante senza sapere del museo".
Una tendenza in crescita
Oberon, definito dalla rivista di lusso Condé Nast Traveler "l'apertura di ristorante più entusiasmante di Manhattan", segue una tendenza che vede nascere locali di alto livello nei luoghi simbolo della cultura newyorkese.
La Frick Collection ha aperto lo scorso anno il caffè Westmoreland, la casa d'aste Sotheby's ha inaugurato ad aprile il ristorante francese Marcel, mentre il sito PS1 del MoMA, nel Queens, aprirà all'inizio del 2027 il caffè franco-africano Symone.
Elizabeth Merritt, dell'American Alliance of Museums, ha osservato che molte di queste istituzioni puntano su chef di prestigio, "che sono già di per sé un richiamo e possono portare nuovo pubblico al museo".
Il modello The Modern
Il modello di riferimento per la ristorazione nei musei è The Modern, nella sede principale del MoMA a Manhattan, che dall'apertura nel 2005 ha conquistato due stelle Michelin. Christopher Taylor, docente di hospitality all'Università di Houston, sostiene che The Modern abbia ribaltato i pregiudizi sul cibo dei musei. "Credo che molti abbiano un'idea del ristorante di un museo, come di quello di un albergo, come di un posto meno raffinato e di minore qualità", ha detto. "Nessuno si ferma per un panino e una bottiglia di San Pellegrino - ha aggiunto Taylor - la ristorazione dovrebbe essere all'altezza dell'immagine del museo".
Un segnale di solidità finanziaria
Molti punti di riferimento culturali negli Stati Uniti stanno ancora risentendo del calo di visitatori dopo la pandemia di Covid e dei tagli ai fondi federali decisi dal presidente Donald Trump. Taylor osserva però che aprire un ristorante, in realtà, è un segnale di solidità finanziaria: le attività di ristorazione, spiega, spesso lavorano in perdita per costruire il marchio e attirare i donatori. "La maggior parte di questi ristoranti più eleganti e di fascia alta nasce in musei che hanno fatto di recente grandi investimenti e hanno ottenuto lasciti o donazioni ingenti che li sosterranno", ha detto.
La "scommessa" del New Museum
A Oberon, il primo ristorante nei 49 anni di storia del New Museum, inaugurato nell'ambito di un ampliamento da 82 milioni di dollari, è ancora presto per dire quanto sarà redditizio. "Scommettiamo sull'idea, che non è affatto scontata, che contribuisca ai nostri conti. Un pio desiderio, ma finora va bene", ha detto Gioni. Conta anche sul bar, richiamando il rapporto di lunga data tra artisti e locali, e sorride: «Non voglio essere una cattiva influenza, ma nel Novecento non c'è storia dell'arte senza una storia dei bar".