AGI - La paura di lasciarsi sfuggire un'occasione irripetibile è uno dei migliori alleati dei truffatori online. E il Black Friday, con la corsa agli sconti e la pressione a concludere rapidamente gli acquisti, rappresenta un terreno particolarmente fertile per chi mette in atto raggiri informatici.
A rendere il fenomeno ancora più insidioso è l'intelligenza artificiale generativa, che consente di confezionare annunci fraudolenti, immagini e comunicazioni sempre più difficili da distinguere da quelli autentici.
Se un tempo un errore grammaticale o un'immagine di scarsa qualità potevano mettere in allarme il consumatore, oggi questi indicatori non sono più sufficienti. E a rischiare non è soltanto chi compra, ma anche chi vende.
Massimiliano Dotti, Director Customer Experience di Subito, illustra all'AGI le nuove frontiere delle frodi digitali, analizza le responsabilità delle piattaforme e suggerisce un decalogo per effettuare compravendite online in sicurezza, non soltanto durante il Black Friday.
Il Black Friday è ormai diventato uno degli appuntamenti più attesi dai consumatori, ma rappresenta anche un'occasione per chi mette in atto truffe online. Quanto aumenta il rischio in questo periodo e quali sono i meccanismi psicologici sui quali fanno leva i truffatori?
Non è lo sconto in sé a rappresentare un rischio, quanto la pressione a concludere rapidamente un acquisto, spesso alimentata dalla paura di perdere un'opportunità irripetibile. I truffatori giocano su due leve: urgenza e guadagno facile. Vogliono che le persone agiscano di pancia senza fare domande. È necessario far scattare il campanello d’allarme quando qualcuno mette fretta per chiudere subito la vendita o propone “scorciatoie” per ottenere prezzi fuori mercato. In questi casi, la regola è una sola, premere il tasto pausa interiore e verificare tutto con calma prima di cliccare.
Il nostro consiglio è quindi di non lasciarsi condizionare dalla fretta. Le piattaforme digitali mettono a disposizione strumenti per completare le compravendite in sicurezza, senza dover ricorrere a procedure alternative. Anche davanti a un'offerta particolarmente interessante, è fondamentale prendersi il tempo necessario per verificare l'annuncio e utilizzare i sistemi di pagamento ufficiali. Una buona occasione deve portare un rischio alla propria sicurezza finanziaria
Un prezzo particolarmente vantaggioso non è necessariamente indice di una truffa. Quali sono i segnali che dovrebbero insospettire un acquirente e come si può distinguere una vera occasione da un annuncio fraudolento?
Un prezzo competitivo non è automaticamente sinonimo di truffa, soprattutto nel mercato dell'usato, dove è possibile trovare oggetti di qualità a condizioni particolarmente vantaggiose. È importante, però, valutare l'annuncio nel suo complesso. Descrizioni poco dettagliate, immagini non coerenti con il prodotto o scaricate da internet, informazioni contraddittorie o la scarsa disponibilità del venditore a fornire chiarimenti possono rappresentare segnali d'allarme. Un altro elemento da non sottovalutare è la richiesta di spostare la conversazione su canali esterni alla piattaforma oppure di effettuare pagamenti attraverso modalità non previste dal servizio. Il consiglio è di utilizzare sempre la chat ufficiale integrata nell’app per comunicare con il venditore e, per gli acquisti a distanza, di affidarsi a piattaforme che integrano pagamento, spedizione e protezione acquisti.
Come si sono evolute le truffe legate alle compravendite online negli ultimi anni? Quali sono oggi le tecniche più diffuse e quali quelle più difficili da riconoscere, anche per un utente esperto?
Le truffe online si sono evolute soprattutto nella capacità di apparire credibili. Se in passato era più semplice individuare messaggi sospetti attraverso un italiano approssimativo, errori evidenti o richieste poco plausibili, oggi i tentativi di frode possono riprodurre in maniera molto convincente comunicazioni, procedure e interfacce di servizi conosciuti. Tra le modalità che richiedono maggiore attenzione troviamo il phishing e smishing, attraverso cui i truffatori cercano di sottrarre credenziali di accesso o dati di pagamento, e i tentativi di impersonificazione di piattaforme, corrieri od operatori dell'assistenza. Abbiamo inoltre segnalato agli utenti casi in cui vengono inviati link o allegati PDF che simulano ricevute di pagamento, fatture o comunicazioni relative alle spedizioni. L'obiettivo è convincere la persona a inserire informazioni riservate su siti esterni fraudolenti. La difficoltà principale è che queste comunicazioni si inseriscono spesso in una trattativa reale, sfruttando il contesto per apparire legittime. Per questo è importante verificare sempre le operazioni direttamente attraverso i canali ufficiali della piattaforma.
L'intelligenza artificiale generativa consente di creare immagini, annunci e comunicazioni sempre più credibili. Avete già riscontrato un utilizzo di questi strumenti da parte dei truffatori? Quanto rischiano di diventare inefficaci alcuni dei tradizionali criteri per riconoscere un raggiro?
L'intelligenza artificiale generativa sta rendendo sempre più semplice produrre contenuti digitali realistici, dalle immagini ai testi, fino a comunicazioni che possono imitare il linguaggio e l'identità visiva di aziende e servizi conosciuti. Questo significa che alcuni indicatori tradizionali, come la presenza di errori grammaticali o immagini di scarsa qualità, non sono più sufficienti, da soli, per riconoscere un tentativo di frode.
Diventa quindi ancora più importante concentrarsi non soltanto sull'aspetto del messaggio, ma soprattutto sul comportamento dell'interlocutore e sulle azioni richieste. Un invito a condividere credenziali, aprire un link esterno o comunicare codici di sicurezza è un sicuro campanello d'allarme, indipendentemente da quanto la comunicazione possa sembrare autentica. In quei casi è necessario desistere subito dal proseguire la conversazione e la trattativa
Quando si parla di truffe online si tende a pensare soprattutto a chi acquista, ma anche chi vende può cadere vittima di un raggiro. Quali sono le insidie più frequenti per i venditori e quali richieste da parte di un potenziale acquirente dovrebbero rappresentare un campanello d'allarme?
È importante ricordare che anche chi vende può essere vittima di una truffa. Uno degli schemi più insidiosi prevede che un falso acquirente comunichi di aver già effettuato il pagamento e invii un link per consentire al venditore di ricevere il denaro. In realtà, il collegamento rimanda a una pagina fraudolenta che richiede l'inserimento dei dati della carta o delle credenziali di accesso. Un'altra modalità consiste nel fingersi un operatore dell'assistenza, sostenendo che sia necessario verificare il conto o modificare il metodo di pagamento per completare la vendita.Il consiglio per i venditori è di verificare lo stato della transazione esclusivamente attraverso la piattaforma e diffidare di qualsiasi richiesta che introduca passaggi aggiuntivi o insoliti rispetto alla normale procedura di vendita. La regola d’oro è: non cliccare.
Uno dei rischi maggiori è rappresentato dalle comunicazioni che imitano quelle ufficiali delle piattaforme, delle banche o dei corrieri. Come si può verificare l'autenticità di un messaggio e quali informazioni personali o bancarie non si dovrebbero mai fornire?
Il primo accorgimento è non fidarsi automaticamente dell'aspetto di un messaggio. Loghi, nomi e persino numeri telefonici possono essere utilizzati in modo fraudolento per simulare comunicazioni ufficiali. Per questo, in caso di dubbi, è sempre preferibile accedere autonomamente al sito o all'applicazione del servizio, senza utilizzare collegamenti ricevuti tramite SMS, e-mail o applicazioni di messaggistica.
Un aspetto fondamentale riguarda la protezione dell'identità digitale. L'indirizzo e-mail e le credenziali di accesso rappresentano punti particolarmente sensibili: se finiscono nelle mani sbagliate, possono essere utilizzati per accedere agli account e impersonare gli utenti. È quindi importante non condividere mai password o codici OTP, nessuna piattaforma le chiederà mai. Ma anche evitare di condividere dati completi delle carte di pagamento o documenti personali con interlocutori non verificati: ad esempio, su Subito non sono necessari per concludere una transazione o ricevere un pagamento.
Particolare attenzione va prestata anche a link e QR code sospetti, che possono indirizzare verso pagine fraudolente create per sottrarre informazioni riservate.
Quanto della sicurezza delle transazioni dipende dalla consapevolezza degli utenti e quanto, invece, dalla capacità delle piattaforme di prevenire le frodi?
La sicurezza delle compravendite online è una responsabilità condivisa. Da una parte, è fondamentale che gli utenti siano consapevoli dei rischi e adottino comportamenti prudenti; dall'altra, le piattaforme devono investire costantemente in strumenti e processi di prevenzione.
In Subito monitoriamo le attività sulla piattaforma e siamo in grado di individuare comportamenti anomali e potenzialmente fraudolenti, intervenendo quando emergono situazioni sospette. Abbiamo inoltre regole editoriali e un sistema di moderazione che consente di bloccare annunci sospetti prima che vadano online. A questo si affiancano verifiche regolari sui processi e sui sistemi, il supporto dell'Assistenza Clienti e la collaborazione con le forze di polizia.
Un ruolo importante è svolto anche dall'informazione: attraverso contenuti dedicati e comunicazioni di sensibilizzazione aiutiamo gli utenti a riconoscere le principali modalità di truffa e a utilizzare correttamente gli strumenti di tutela disponibili. L'obiettivo è agire sia sul fronte della prevenzione tecnologica sia su quello della consapevolezza, perché nessuno dei due elementi, da solo, può garantire una protezione completa.
Che cosa deve fare concretamente una persona quando si accorge di essere caduta vittima di una truffa o di aver condiviso informazioni sensibili con un interlocutore fraudolento? Quali sono le prime azioni da compiere per limitare i danni ed eventualmente recuperare il denaro?
La prima cosa da fare è non farsi prendere dal panico, nelle truffe online il tempo è il migliore alleato. Se sono stati condivisi dati bancari o della carta di pagamento, è fondamentale contattare immediatamente la propria banca per valutare il blocco dello strumento e le eventuali possibilità di contestazione dell'operazione. Se invece sono state comunicate credenziali di accesso, occorre modificare immediatamente la password, anche sugli altri servizi in cui viene eventualmente utilizzata, e attivare le ulteriori misure di sicurezza disponibili. È inoltre importante conservare tutte le prove della conversazione, comprese eventuali ricevute, messaggi e dettagli del pagamento, e segnalare l'accaduto alla piattaforma e alle autorità competenti, come la Polizia Postale. Agire in fretta non garantisce sempre il recupero del denaro, ma può ridurre al minimo i danni.
Se dovesse stilare un decalogo per acquistare e vendere online in sicurezza, non soltanto durante il Black Friday, quali sarebbero le dieci regole che ogni utente dovrebbe rispettare, dalla consultazione dell'annuncio alla conclusione della compravendita?
La sicurezza nelle compravendite online passa attraverso poche e semplici accortezze, fondamentali non soltanto durante il Black Friday, ma in ogni momento dell'anno. Per aiutare gli utenti ad acquistare e vendere in modo consapevole, possiamo riassumerle in un decalogo composto da cinque comportamenti da evitare e cinque buone abitudini da adottare.
Le 5 cose da NON fare
- Non uscire dalla piattaforma. Restare nella chat garantisce più controllo e rende ogni messaggio verificabile.
- Non condividere contatti esterni. Numeri di telefono, indirizzi e-mail o profili social non sono necessari per completare una compravendita.
- Non cliccare link o QR code sospetti. Possono rimandare a copie apparentemente autentiche di siti conosciuti, create per sottrarre dati personali.
- Non accettare scorciatoie. Richieste di pagamento attraverso canali alternativi o pressioni per concludere rapidamente una transazione rappresentano segnali di rischio.
- Non condividere dati sensibili. Documenti personali, codice fiscale e dati delle carte di pagamento non devono essere comunicati ad altri utenti per completare una vendita.
Le 5 cose DA fare
- Proteggere l'identità digitale e le password. In particolare, è fondamentale tutelare le credenziali della propria casella e-mail, che possono rappresentare un punto di accesso ad altri account.
- Chiedere e fornire informazioni chiare. La trasparenza tra acquirente e venditore aiuta a prevenire equivoci e a rendere la compravendita più sicura.
- Utilizzare i sistemi ufficiali di pagamento e spedizione. I servizi integrati permettono di gestire la transazione all'interno della piattaforma, usufruendo delle tutele previste.
- Prendersi il proprio tempo. La fretta è spesso un vantaggio per i truffatori: nessuna occasione dovrebbe spingerci a rinunciare alle verifiche necessarie.
- Seguire sempre il proprio senso critico. Se qualcosa sembra sospetto, è meglio fermarsi e valutare attentamente la situazione prima di procedere.