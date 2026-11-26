AGI - Whatsapp introduce i messaggi programmati. La piattaforma di messaggistica di Meta ha annunciato una nuova funzione che consentirà agli utenti di scegliere la data e l'ora di invio di testi, foto e video, fino a 14 giorni in anticipo. La novità, disponibile sia per le conversazioni individuali sia per le chat di gruppo, sarà introdotta gradualmente in tutto il mondo nelle prossime settimane sui dispositivi Android e iOS.
“Alcuni messaggi è meglio inviarli un po' più tardi”, spiega WhatsApp sul proprio blog, definendo la novità “una delle funzionalità più richieste” dagli utenti. L'azienda cita, tra gli esempi, gli auguri di compleanno da far arrivare a mezzanotte a un amico che vive in un altro fuso orario o un messaggio di incoraggiamento da recapitare a qualcuno prima di un esame.
Come programmare un messaggio su Whatsapp
Una volta scritto il messaggio, sarà sufficiente tenere premuto il pulsante di invio e selezionare la data e l'ora desiderate. L'intervallo previsto va da un minimo di 10 minuti a un massimo di 14 giorni. Gli utenti potranno consultare i messaggi in attesa di essere inviati ed eventualmente cancellarli prima della scadenza. L'invio avverrà anche se lo smartphone del mittente è spento, scarico o privo di connessione a Internet. Il destinatario non potrà distinguere un messaggio programmato da uno inviato in tempo reale.
rest now, child, the message you scheduled will be delivered https://t.co/aAH1m5e3zq— WhatsApp (@WhatsApp) November 25, 2026
Come funzionano i messaggi programmati nei gruppi
Una particolarità riguarda le conversazioni di gruppo. Secondo quanto riportato dal sito specializzato WABetaInfo, il messaggio sarà recapitato soltanto agli utenti che facevano parte del gruppo al momento della programmazione. Chi si aggiungerà successivamente non lo riceverà. WhatsApp ha inoltre confermato che anche i messaggi programmati saranno protetti dalla crittografia end-to-end: il loro contenuto non sarà quindi accessibile nemmeno alla piattaforma.
Una funzione già disponibile su Telegram e Signal
Oltre che nelle conversazioni private, la programmazione dei messaggi potrà essere utilizzata per le comunicazioni di lavoro, per l'invio di promemoria o per contattare persone che vivono in Paesi con fusi orari differenti. Con questa novità WhatsApp introduce una funzione già offerta da alcune piattaforme concorrenti, tra cui Telegram e Signal, in quest'ultimo caso sui dispositivi Android. Chi non dovesse trovare subito la nuova opzione dovrà attendere che venga abilitata sul proprio account. WhatsApp non ha fornito indicazioni sull'eventuale estensione della funzione ai canali, alla versione web e alle applicazioni per computer.