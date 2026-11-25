AGI - Offerte personalizzate sulla base delle abitudini di consumo, algoritmi capaci di individuare il momento più favorevole per proporre uno sconto e assistenti digitali in grado di effettuare acquisti per conto degli utenti. L’intelligenza artificiale sta cambiando le strategie commerciali del Black Friday, rendendo sempre più sofisticate le tecniche utilizzate dalle aziende per incentivare gli acquisti.
A mettere in guardia dai rischi per i consumatori, in vista dell’appuntamento del 27 novembre, è Amie Gustafsson, ricercatrice del Service Research Center dell’Università di Karlstad, in Svezia.
Come l’intelligenza artificiale sta cambiando lo shopping
La distinzione tra commercio fisico e digitale è sempre meno netta. Si può scoprire un prodotto su Instagram, acquistarlo attraverso un’applicazione e ritirarlo in un negozio. Oppure entrare in un punto vendita, fotografare un articolo e cercare online un prezzo più conveniente. Anche le applicazioni dei programmi fedeltà contribuiscono a collegare le diverse fasi dell’acquisto.
L’intelligenza artificiale permette alle aziende di analizzare una quantità crescente di informazioni: dalla cronologia degli acquisti alle abitudini di navigazione, dalle ricerche effettuate ai prodotti lasciati nel carrello. Questi dati possono essere utilizzati per selezionare le offerte da mostrare ai singoli consumatori e scegliere quando presentarle.
La personalizzazione può essere vantaggiosa per chi cerca un determinato prodotto, ma può anche alimentare il consumo impulsivo. “La personalizzazione è utile quando la tecnologia sostiene qualcosa che abbiamo già deciso di fare. Il problema nasce quando i sistemi sono ottimizzati per farci comprare di più e più velocemente”, ha spiegato Gustafsson.
Quando a fare shopping sono gli agenti IA
Un’ulteriore novità riguarda la diffusione del cosiddetto agentic commerce, il commercio attraverso agenti di intelligenza artificiale. A differenza dei tradizionali motori di ricerca, questi strumenti possono svolgere autonomamente alcune operazioni per conto degli utenti: individuare un prodotto con determinate caratteristiche, confrontare le offerte di diversi venditori e, in alcuni casi, completare direttamente l’acquisto.
Delegare queste attività a un assistente digitale può far risparmiare tempo, ma solleva interrogativi sulla trasparenza delle raccomandazioni. Un prodotto suggerito da un sistema di intelligenza artificiale non è necessariamente quello più conveniente o più adatto alle esigenze del consumatore. La selezione potrebbe essere influenzata da accordi commerciali, inserzioni pubblicitarie o dai criteri con cui la piattaforma ordina i risultati.
Per il consumatore diventa quindi importante capire quali interessi economici possano orientare le raccomandazioni ricevute e se il confronto tenga effettivamente conto delle alternative disponibili sul mercato.
I dark pattern e la paura di perdere un’occasione
All’intelligenza artificiale si affiancano tecniche di marketing già ampiamente utilizzate nel commercio online. Tra queste ci sono i conti alla rovescia, gli avvisi sulla disponibilità limitata di un prodotto e i messaggi che segnalano quanti altri utenti stanno visualizzando lo stesso articolo.
Questi strumenti fanno leva anche sulla cosiddetta Fomo (Fear of Missing Out), la paura di perdere un’occasione. La percezione di avere poco tempo a disposizione può spingere il consumatore a rinunciare al confronto dei prezzi o a una valutazione più attenta della reale necessità dell’acquisto.
Quando le interfacce digitali sono progettate per ingannare gli utenti o indurli a prendere decisioni contrarie ai loro interessi si parla di dark pattern. Rientrano in questa categoria i falsi conti alla rovescia, le informazioni sui costi rese volutamente poco visibili, gli abbonamenti difficili da cancellare e l’aggiunta di servizi non richiesti al carrello.
Gli sconti ingannevoli: i numeri dell’indagine europea
Nel marzo 2026 la Commissione europea ha pubblicato i risultati di un’indagine condotta insieme alle autorità nazionali per la tutela dei consumatori sulle promozioni online del Black Friday e del Cyber Monday del 2025.
Su 314 operatori commerciali esaminati, il 30% indicava in maniera scorretta il prezzo di riferimento utilizzato per calcolare lo sconto. Il 18% ricorreva a tecniche di pressione all’acquisto, come i conti alla rovescia o gli avvisi sull’esaurimento delle scorte. In oltre la metà di questi casi le informazioni erano ingannevoli.
Il 36% degli operatori cercava inoltre di aggiungere prodotti o servizi opzionali al carrello. Tra questi, il 40% lo faceva senza richiedere chiaramente il consenso del cliente. Nel 10% dei casi, infine, alcuni costi aggiuntivi venivano mostrati soltanto nelle ultime fasi dell’acquisto.
Le nuove regole allo studio dell’Unione europea
Il tema è al centro anche del Digital Fairness Act, la proposta legislativa presentata dalla Commissione europea l’11 novembre 2026 per rafforzare la tutela dei consumatori nell’ambiente digitale. Tra le misure proposte figurano il divieto di alcune tecniche di marketing manipolative, una maggiore trasparenza dei prezzi, la possibilità di disattivare funzionalità progettate per incentivare il consumo compulsivo e nuove garanzie contro i rinnovi indesiderati degli abbonamenti.
In Italia, intanto, il Codice del consumo prevede già che, quando viene annunciata una riduzione di prezzo, il riferimento utilizzato per calcolare lo sconto debba essere, salvo specifiche eccezioni, il prezzo più basso praticato dal venditore nei 30 giorni precedenti.
I cinque consigli per affrontare il Black Friday
Secondo Gustafsson, l’intelligenza artificiale può essere anche un’alleata dei consumatori. La ricercatrice suggerisce cinque accorgimenti per orientarsi tra le promozioni:
- Controllare lo storico dei prezzi. Verificare quanto costava realmente un prodotto nelle settimane o nei mesi precedenti, senza affidarsi soltanto alla percentuale di sconto pubblicizzata.
- Usare l’intelligenza artificiale per confrontare le offerte. Gli assistenti digitali possono aiutare ad analizzare caratteristiche tecniche, recensioni e alternative. È comunque opportuno verificare direttamente prezzi e condizioni sui siti dei venditori.
- Disattivare le notifiche promozionali. Per gli acquisti più importanti, attendere almeno 24 ore prima di prendere una decisione.
- Diffidare delle offerte a tempo. Non lasciare che un conto alla rovescia o un avviso sulla disponibilità limitata di un articolo condizioni la scelta.
- Verificare le condizioni di restituzione. Controllare prima dell’acquisto eventuali costi di reso, limitazioni e condizioni di rimborso.
Il consiglio principale resta quello di stabilire in anticipo quali prodotti acquistare e quanto si è disposti a spendere. Una precauzione particolarmente utile in un periodo in cui le promozioni si susseguono per settimane, dal Singles Day al Black Friday, fino al Cyber Monday e agli acquisti di Natale.