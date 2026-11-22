AGI - Dopo anni di competizione sulla potenza dei processori, sulla qualità dei display e sulle applicazioni dell'intelligenza artificiale, il mercato degli smartphone sembra essere tornato alle origini, individuando nella fotografia il principale elemento di differenziazione dei dispositivi di fascia alta.
Una tendenza sulla quale punta vivo, il produttore cinese che, forte della partnership con ZEISS, sta consolidando il proprio ritorno sul mercato europeo.
"L'IA ha fatto conoscere al consumatore quanto si può fare, quanto si può sviluppare su una foto", spiega in un'intervista all'AGI Matteo Giudici, vice president of sales di vivo Italia. Questo ha suscitato nell'utente "la voglia di essere protagonista, lui in primis, rispetto alla macchina". Dall'illuminazione allo zoom, cresce il desiderio di personalizzare gli scatti, perché «l'AI è molto utile ma standardizza tanto l'oggetto».
Il rincaro delle memorie e il ritorno al 4G
A condizionare le strategie dei produttori è anche l'aumento del costo delle componenti, destinato a incidere sulle caratteristiche dei dispositivi di fascia medio-bassa.
"Prevediamo fino al prossimo semestre un aumento dei prezzi delle memorie e questo avrà un peso anche su di noi che siamo un produttore tra i maggiori al mondo, facciamo 110 milioni di pezzi all'anno", sottolinea Giudici, rivendicando la possibilità di osservare il mercato da una posizione privilegiata.
Per contenere i prezzi degli smartphone, i produttori potrebbero essere indotti a sacrificare alcune caratteristiche hardware. "Il reparto fotocamera rimane sempre un nostro cavallo di battaglia, quindi non andremo assolutamente a penalizzarlo, anzi, potrebbe esserci un assortimento più allargato verso Smartphone 4G o con dei chip non di ultimissima generazione". Una scelta che Giudici definisce "una strategia tattica momentanea".
La partnership con ZEISS e i creatori di contenuti
La collaborazione con il colosso tedesco dell'ottica va ben oltre il co-branding. "La partnership sta dietro la parte algoritmica e di software", spiega Giudici. Se nei dispositivi di fascia più alta la cooperazione riguarda anche la componentistica, l'obiettivo è "democratizzare anche questa esperienza molto premium che abbiamo sui superflagship", trasferendo le soluzioni software sviluppate con ZEISS sui dispositivi della serie in commercio sotto i mille euro.
L'introduzione di teleconverter e accessori di derivazione professionale non risponde invece all'ambizione di sostituire reflex e mirrorless. "Il mondo dei fotografi resta ancorato per diversi motivi, anche affettivo oltre che qualitativo, alla macchina fotografica".
vivo guarda piuttosto al mercato dei creatori di contenuti, una categoria emergente di professionisti per i quali lo smartphone rappresenta uno strumento di lavoro. «La nostra idea è quella di offrire ai creatori di contenuti uno strumento altamente valido», dotato di accessori, stabilizzatori, impugnature professionali e sistemi di raffreddamento.
Oltre l'effetto wow, la fedeltà alla realtà
La fotografia computazionale solleva però un interrogativo: fino a che punto il software può intervenire su un'immagine senza alterare l'autenticità della scena?
Giudici riconosce che per un marchio impegnato a conquistare notorietà, la spettacolarizzazione degli scatti rappresenta anche una strategia di comunicazione. "Non abbiamo in questo momento budget stratosferici per campagne TV e quant'altro, quindi dobbiamo valorizzare gli asset che abbiamo".
Una strategia destinata però a cambiare già con il nuovo modello Ultra con lancio previsto verso fine del primo trimestre del 2027. "L'effetto wow può durare un ciclo vita di un prodotto, massimo due", osserva il manager "A tendere non dobbiamo passare come quelli che offrono qualcosa di artificiale, ma come quelli che concretamente offrono una visione reale, seppur impossibile da vedere a occhio nudo".
Il ritorno in Europa e la sfida commerciale
Dopo il debutto nel 2020 e la ritirata strategica da alcuni mercati europei, attribuita da Giudici alle conseguenze della pandemia, vivo ha avviato nel 2024 un piano di rientro che interesserà nel 2027 anche altri Paesi europei importanti.
"L'obiettivo è un ritorno stabile. Tant'è vero che stiamo chiudendo accordi a livello italiano con tutti i retailer, stiamo già lavorando con gli operatori, Windtre e Vodafone".
A sorprendere vivo Italia è soprattutto il comportamento degli acquirenti del nuovo top di gamma: il 70% delle vendite avviene online, contro il 30% nei negozi fisici. Un consumatore sempre più autonomo nelle proprie scelte, disposto a spendere cifre importanti senza aver materialmente provato il dispositivo, grazie alle campagne mirate.