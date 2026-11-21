AGI - Data center nello spazio alimentati dall'energia del Sole: Google ci crede abbastanza da aver prenotato New Glenn, il razzo pesante di Blue Origin, la società spaziale fondata da Jeff Bezos nel 2000, per il primo lancio dedicato di Project Suncatcher. La partenza è fissata per il primo trimestre del 2029. Il vettore porterà in orbita un gruppo di satelliti, ciascuno con una capacità di calcolo paragonabile a quella di un rack, l'armadio che in un data center a terra ospita server, apparati di rete e alimentazione.
L'annuncio è arrivato con un post sul blog ufficiale di Google firmato da Travis Beals, senior director del gruppo Paradigms of Intelligence e responsabile del progetto. "Questo lancio dedicato si fonda sul lavoro che stiamo già portando avanti con altri partner satellitari e di lancio e rappresenta una tappa cruciale della nostra roadmap a lungo termine, mentre spingiamo più in là i confini di ciò che è possibile per il futuro del calcolo", ha scritto Beals. Secondo Ars Technica l'accordo copre, per ora, un solo lancio. Le cifre del contratto non sono state rese note e Google non ha detto quanti satelliti saliranno a bordo.
Data center nello spazio, cosa prevede Project Suncatcher
Il ragionamento di partenza è facile da spiegare e molto meno da mettere in pratica. L'intelligenza artificiale divora energia, i data center terrestri chiedono elettricità, acqua per il raffreddamento e terreni, e attorno a queste strutture cresce l'opposizione delle comunità che se le ritrovano accanto. In orbita il Sole non tramonta quasi mai e non ci sono nuvole a fare da schermo. Google immagina costellazioni di satelliti che volano in formazione stretta, si scambiano dati con collegamenti laser e lavorano come un unico grande computer. Ogni satellite, ha riportato Reuters, monterà le TPU, le unità di elaborazione tensoriale che l'azienda progetta in casa per far girare i propri modelli di intelligenza artificiale.
Dietro la scommessa ci sono anche i numeri. A maggio l'amministratore delegato Sundar Pichai ha detto che la domanda di servizi di intelligenza artificiale supera l'offerta e ha previsto per quest'anno investimenti tra 180 e 190 miliardi di dollari, più di sei volte quelli del 2022. E Google non è sola: anche SpaceX di Elon Musk lavora a progetti simili.
I satelliti saranno rilasciati in un'orbita eliosincrona, un'orbita quasi polare il cui piano ruota lentamente, poco meno di un grado al giorno, per tenere il passo con il giro annuale della Terra attorno al Sole. Il risultato è che il satellite sorvola ogni punto del pianeta sempre alla stessa ora solare. Nella configurazione studiata da Google viaggia lungo la linea che separa il giorno dalla notte, così i pannelli restano illuminati quasi di continuo e non servono batterie pesanti per attraversare i tratti d'ombra.
Il primo satellite è già in orbita
Il 2029 non segnerà comunque il debutto di Suncatcher nello spazio. Il primo prototipo, costruito insieme alla società di osservazione della Terra Planet, è partito il 1° ottobre dalla base di Vandenberg, in California, a bordo di un Falcon 9 di SpaceX nella missione condivisa Transporter-18. Grande più o meno come un frigorifero, ospita quattro TPU e serve a verificare come i chip sopportano le vibrazioni del lancio, le radiazioni e gli sbalzi termici dello spazio. Ha già fatto girare una versione di Gemma, il modello aperto di Google, ma solo per pochi minuti alla volta.
Il limite è il calore. Nel vuoto non c'è aria né acqua per smaltirlo e i radiatori sono tra i componenti più pesanti a bordo, quindi tra i più costosi da portare in orbita. Per il 2027 Google prevede altri due satelliti, che serviranno a provare il collegamento tra un veicolo e l'altro.
New Glenn, il razzo fermo a terra dopo l'esplosione
Il punto debole del calendario, semmai, è il vettore. New Glenn è alto 98 metri e può portare 45 tonnellate in orbita bassa. Ha debuttato nel gennaio 2025 dalla Cape Canaveral Space Force Station, in Florida, e da allora ha volato tre volte. Nel secondo volo, a novembre 2025, Blue Origin ha recuperato per la prima volta il primo stadio, riutilizzato poi ad aprile 2026 in una missione che ha però rilasciato il satellite in un'orbita diversa da quella prevista. Il 28 maggio, durante un test di accensione statica in vista del quarto volo, il razzo è esploso sulla rampa e ha danneggiato gravemente l'unica piattaforma da cui la società poteva lanciarlo. L'azienda contava di tornare in volo entro la fine del 2026, ma all'inizio di novembre, secondo Bloomberg, l'obiettivo è slittato a gennaio 2027.
Nel frattempo Blue Origin allarga i suoi piani. A Cape Canaveral sta costruendo una seconda rampa, la 36B, destinata a New Glenn 9x4, una versione super pesante con nove motori sul primo stadio e quattro sul secondo, capace di portare 70 tonnellate in orbita bassa e pensata per giocare nella stessa categoria di Starship, il gigante di SpaceX. In California, invece, la Space Force ha selezionato la proposta della società per sviluppare un nuovo complesso di lancio a Vandenberg.
"Project Suncatcher rappresenta le missioni ambiziose per cui New Glenn è stato costruito", ha dichiarato Jordan Charles, vicepresidente senior di Blue Origin a capo del programma New Glenn. "Siamo orgogliosi di collaborare con Google per esplorare il calcolo nello spazio e il suo potenziale per espandere l'economia spaziale".
Per Blue Origin l'intesa vale anche come segnale al mercato, perché un cliente come Google con una data fissata a oltre due anni di distanza aiuta a pianificare produzione e personale. Per Google resta una scommessa di lungo periodo, legata soprattutto ai costi. Già nello studio presentato nel 2025, il team di Suncatcher indicava che un sistema di questo tipo potrebbe avvicinarsi ai costi di un data center terrestre solo se il prezzo dei lanci scendesse sotto i 200 dollari al chilo, soglia che secondo le loro stime potrebbe essere raggiunta verso la metà degli anni Trenta. Il lancio del 2029, insomma, non accenderà ancora un data center in orbita: sarà un banco di prova più grande per capire se l'idea regge fuori dal laboratorio.