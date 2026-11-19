AGI - “Nessuno voleva giocare nei panni dei poliziotti, così abbandonammo l'idea”. A raccontarlo, in un'intervista alla rivista specializzata GamesRadar, è David Jones, il fondatore dello studio scozzese DMA Design. A metà degli anni Novanta, nella città di Dundee, lui e un gruppo di giovani programmatori stavano lavorando a un videogioco di inseguimenti automobilistici che avrebbe permesso di interpretare tanto i criminali quanto gli agenti di polizia.
Durante le prove, però, si accorsero che quasi tutti preferivano stare dalla parte sbagliata della legge. Fu una delle intuizioni decisive per la nascita di Grand Theft Auto, la serie di videogiochi che ha distribuito oltre 475 milioni di copie nel mondo e il cui sesto capitolo principale è uscito in questi giorni a tredici anni di distanza dal precedente.
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La storia di Gta comincia in Scozia
Per quanto profondamente legata all'immaginario americano, alle strade di Los Angeles, ai grattacieli di New York e alle spiagge di Miami, la saga di GTA ha origini scozzesi. David Jones aveva fondato DMA Design nel 1987, coinvolgendo alcuni amici conosciuti nell'ambiente degli appassionati di informatica di Dundee. Il loro primo grande successo commerciale arrivò nel 1991 con Lemmings, un rompicapo nel quale il giocatore doveva guidare gruppi di piccole creature evitando che precipitassero nel vuoto o finissero vittime di trappole.
Qualche anno più tardi, lo studio cominciò a sperimentare un motore grafico che permetteva di rappresentare una città vista dall'alto. Gli edifici davano un'impressione di tridimensionalità e l'inquadratura si allargava quando le automobili aumentavano la velocità. Jones, come ha raccontato a Game Developer, vi intravide la possibilità di riprodurre gli spettacolari inseguimenti automobilistici dei film polizieschi americani, osservati dalla prospettiva di un elicottero.
Il progetto venne presentato all'editore BMG Interactive con il nome di Race'n'Chase. Il documento originale di progettazione, datato 22 marzo 1995 e reso pubblico anni dopo dal programmatore Mike Dailly, permette di ricostruire quanto del futuro GTA fosse già presente nelle intenzioni degli sviluppatori. Il giocatore avrebbe potuto abbandonare la propria automobile, rubarne un'altra e muoversi a piedi per la città. Erano previsti incidenti, posti di blocco, semafori, pedoni e comunicazioni radio tra le pattuglie della polizia.
Fare il criminale era più divertente
Una parte considerevole del lavoro venne dedicata alla simulazione della vita cittadina. Gli autobus seguivano percorsi prestabiliti, i passeggeri salivano e scendevano alle fermate, i semafori regolavano il traffico e la città disponeva persino di una rete ferroviaria. Gli sviluppatori volevano creare un ambiente che continuasse a funzionare indipendentemente dalle azioni del giocatore. Proprio questa attenzione ai dettagli, tuttavia, rendeva poco interessante il ruolo del poliziotto. Rispettare le regole del traffico, evitare i pedoni e inseguire i criminali senza provocare incidenti finiva per limitare le possibilità offerte dal gioco. Al contrario, interpretare un malvivente permetteva di sfruttare quasi tutte le caratteristiche della città virtuale.
Keith Hamilton, uno dei programmatori di DMA Design, ha raccontato alla rivista Time Extension che, durante le prove, era solito fermarsi ai semafori e rispettare i limiti di velocità. Gli altri colleghi si comportavano diversamente: infrangere le regole era semplicemente più divertente.
Gli sviluppatori tentarono per qualche tempo di conservare entrambe le modalità, prima di rinunciare definitivamente alla possibilità di interpretare le forze dell'ordine. Anche altre idee iniziali vennero accantonate. In una delle prime versioni, per esempio, il protagonista cominciava la propria carriera facendo consegne. Anche passare il tempo a distribuire pizze per la città, scoprirono presto i programmatori, non era particolarmente appassionante.
Il bug che cambiò la storia di GTA
Lo sviluppo del videogioco fu tutt'altro che lineare. I problemi tecnici erano frequenti, il sistema di guida non funzionava come previsto e il progetto rischiò persino di essere cancellato. A raccontarlo nel 2011 fu Gary Penn, all'epoca uno dei responsabili creativi di DMA Design, in un'intervista ripresa da Game Informer. Un giorno accadde qualcosa di imprevisto. Le automobili della polizia cominciarono a comportarsi in maniera molto più aggressiva del previsto, cercando di speronare il veicolo del giocatore. Il problema era legato al sistema utilizzato per far muovere le pattuglie lungo le strade della città.
Normalmente un errore di questo tipo sarebbe stato corretto. Gli sviluppatori si accorsero invece che gli inseguimenti erano diventati molto più coinvolgenti. La polizia rappresentava finalmente una minaccia e il giocatore era costretto a improvvisare, cambiando automobile, cercando vie di fuga e sfruttando la conformazione delle strade.
Penn ha ricordato l'episodio anche in una recente intervista a Le Monde. Il comportamento aggressivo delle pattuglie piacque così tanto alla squadra che si decise di conservarlo. Gli inseguimenti con la polizia sarebbero diventati una delle caratteristiche più riconoscibili dell'intera serie.
Un altro cambiamento decisivo riguardò la struttura del gioco. Inizialmente Race'n'Chase prevedeva brevi missioni della durata di pochi minuti, al termine delle quali si tornava a una schermata di selezione. Era un'impostazione piuttosto comune nei videogiochi dell'epoca. All'inizio del 1996, durante una lunga riunione tra gli sviluppatori, prese forma una proposta del progettista Paul Farley: creare un unico grande livello all'interno del quale fosse possibile affrontare diverse missioni. La modifica richiese un notevole lavoro di programmazione, ma consentì ai giocatori di trascorrere molto più tempo nella stessa ambientazione.
Le missioni potevano essere assegnate attraverso i telefoni pubblici disseminati per le strade. Il giocatore era libero di rispondere, raggiungere il luogo indicato oppure trascorrere il tempo esplorando i quartieri, rubando veicoli e provocando incidenti. Le tre città del primo GTA erano Liberty City, San Andreas e Vice City, ispirate rispettivamente a New York, San Francisco e Miami. Per ricostruire le metropoli americane, in un'epoca in cui Internet era ancora scarsamente diffuso, gli sviluppatori scozzesi utilizzarono mappe, libri, fotografie e riferimenti cinematografici. Le immagini degli Stati Uniti assimilate attraverso il cinema e la televisione contribuirono a definire anche l'umorismo e gli stereotipi della serie.
Il passaggio dal nome Race'n'Chase a Grand Theft Auto, espressione del linguaggio giuridico americano relativa al furto di automobili, accompagnò la trasformazione del progetto. Restava però un problema: convincere il pubblico ad acquistare un videogioco dalla grafica relativamente modesta, in un periodo in cui l'industria si stava orientando verso il 3D.
Da un piccolo studio a un'industria miliardaria
Grand Theft Auto arrivò sul mercato nel 1997. Negli anni successivi DMA Design attraversò diversi cambiamenti di proprietà, fino a entrare nell'orbita di Rockstar Games, il marchio fondato nel 1998 dai fratelli Sam e Dan Houser insieme ad altri collaboratori, sotto il controllo dell'americana Take-Two Interactive. Il salto decisivo arrivò nel 2001 con GTA III. L'abbandono della visuale dall'alto in favore di un ambiente tridimensionale permise di sviluppare su una scala completamente diversa le idee sperimentate a Dundee. Seguirono Vice City nel 2002, San Andreas nel 2004, GTA IV nel 2008 e GTA V nel 2013.
Quest'ultimo raggiunse il miliardo di dollari di vendite al dettaglio nei primi tre giorni di commercializzazione. La componente multigiocatore GTA Online ha poi contribuito a prolungarne la vita commerciale per oltre un decennio, grazie agli aggiornamenti e agli acquisti all'interno del gioco. Secondo i documenti finanziari depositati da Take-Two il 9 novembre 2026, GTA V ha superato i 230 milioni di copie distribuite nel mondo, mentre l'intera serie ha oltrepassato i 475 milioni. Nei sei mesi conclusi il 30 settembre, a tredici anni dall'uscita dell'ultimo capitolo principale, i prodotti legati a Grand Theft Auto rappresentavano ancora il 12,6% dei ricavi netti del gruppo.
First time driving in GTA 6. Rockstar Games has truly outdone themselves. This game is incredible. https://t.co/cUXs2UoXg9— GTA 6 Updates (@gtasix_) November 18, 2026
Trent'anni dopo, il ritorno a Vice City
Per la realizzazione di GTA VI, secondo le stime riportate da Reuters, sarebbe stato investito almeno un miliardo di dollari. La nuova avventura ha per protagonisti Jason Duval e Lucia Caminos, una coppia di criminali le cui vicende si svolgono nello Stato immaginario di Leonida, ispirato alla Florida. Il nuovo capitolo riporta così milioni di giocatori a Vice City, una delle tre metropoli che i programmatori scozzesi avevano ricostruito negli anni Novanta. Sono cambiate le dimensioni delle mappe, la tecnologia, il realismo degli ambienti e soprattutto gli investimenti necessari per realizzarli. A quasi trent'anni dall'uscita del primo GTA, però, i protagonisti del videogioco continuano a stare dalla stessa parte della legge scelta allora dagli sviluppatori di Dundee.