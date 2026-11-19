AGI - Anthropic debutta oggi, giovedì 19 novembre, al Nasdaq in una delle quotazioni in Borsa più attese degli ultimi anni. Per la società sviluppatrice di Claude, l'esordio a Wall Street arriva in un momento particolarmente delicato per il settore tecnologico, alle prese con il rialzo dei tassi di interesse, i timori di una bolla dell'intelligenza artificiale e le conseguenze della crisi ai vertici di Nvidia. Nemmeno i risultati trimestrali del produttore di chip, nettamente superiori alle attese, sembrano aver dissipato le preoccupazioni degli investitori.
Secondo quanto riportato dalla Cnbc alla vigilia del debutto, Anthropic ha valutato la possibilità di fissare il prezzo dell'offerta pubblica iniziale (Ipo) al di sopra degli 80 dollari per azione. Il gruppo ha chiuso il 17 novembre la raccolta degli ordini, con una domanda da parte degli investitori istituzionali vicina ai 400 miliardi di dollari e altri 100 miliardi da parte degli investitori al dettaglio. Complessivamente, le manifestazioni di interesse hanno quindi raggiunto circa 500 miliardi di dollari. Gli ordini, tuttavia, non sono vincolanti.
Una delle maggiori Ipo della storia
La domanda ha superato quella registrata per il debutto in Borsa di SpaceX, nonostante la società aerospaziale di Elon Musk avesse messo sul mercato un'offerta più ampia. SpaceX si è quotata al Nasdaq lo scorso giugno, raccogliendo 85,7 miliardi di dollari nella più grande Ipo di sempre.
La scorsa settimana Anthropic aveva annunciato l'offerta di 825 milioni di azioni a un prezzo compreso tra 70 e 78 dollari, per una raccolta potenziale fino a 64,35 miliardi di dollari. Con un prezzo di 80 dollari per azione, la valutazione della società potrebbe superare i 1.500 miliardi di dollari, una cifra inferiore ai 2.000 miliardi ipotizzati dagli investitori prima della stretta monetaria della Federal Reserve e dei cambiamenti politici seguiti alle elezioni americane di metà mandato.
“Credo che, se facciamo le cose per bene, possiamo creare un'era di miracoli in cui l'umanità sarà in grado di risolvere problemi che ci hanno colpito per millenni”, ha affermato l'amministratore delegato Dario Amodei nel video di presentazione dell'offerta agli investitori. “Dobbiamo assicurarci di affrontare con la massima attenzione tutti i rischi, tutti i possibili problemi legati a questa tecnologia, mentre ne apportiamo i benefici e manteniamo al contempo un modello di business redditizio”.
La scommessa dei giganti della tecnologia
Il successo della quotazione interessa gran parte dell'industria tecnologica mondiale. Amd, Broadcom, Google, Micron, Microsoft, Nvidia e Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (Tsmc) investiranno complessivamente 26 miliardi di dollari al prezzo dell'Ipo. Tra i principali investitori figura anche Amazon, che ha sostenuto Anthropic fin dalle prime fasi del suo sviluppo e la cui partecipazione potrebbe arrivare a valere centinaia di miliardi di dollari. Per molte di queste aziende, tuttavia, il rapporto con Anthropic va oltre la partecipazione azionaria. Una parte importante dei loro ricavi futuri dipenderà infatti dagli investimenti della società in infrastrutture, servizi cloud e semiconduttori.
Anthropic e la sua principale concorrente, OpenAI, stanno investendo somme senza precedenti nello sviluppo dei modelli di intelligenza artificiale. Secondo l'ultimo prospetto informativo, Anthropic ha impegni di spesa per oltre 900 miliardi di dollari. La società si è impegnata a spendere almeno 110 miliardi di dollari con Amazon nell'arco di dieci anni e altri 400 miliardi con diverse aziende per l'acquisto di capacità di calcolo attraverso il cloud. A questi si aggiungono impegni per 300 miliardi di dollari con partner attivi nei settori dei data center e dei semiconduttori.
Anthropic intende inoltre investire tra 125 e 150 miliardi di dollari nei chip per l'intelligenza artificiale di Google, le cui consegne non inizieranno prima del 2028. “Le cifre sono semplicemente sbalorditive, è difficile rendersene conto”, ha dichiarato alla Cnbc Joe Fath, socio della società di venture capital Eclipse ed ex gestore di portafoglio presso T. Rowe Price.
Le perdite di Anthropic e il fabbisogno di capitale
La quotazione consentirà ad Anthropic di raccogliere una parte dei capitali necessari per finanziare le infrastrutture, l'addestramento dei modelli di nuova generazione e l'ampliamento della propria offerta di servizi. Nei primi nove mesi del 2026 la società ha registrato una perdita netta di 104 miliardi di dollari, a fronte di una disponibilità di liquidità e investimenti a breve termine pari a 132 miliardi.
Un altro elemento che ha attirato l'attenzione degli analisti è la durata dei contratti sottoscritti da Anthropic. Gli accordi per i servizi cloud generalmente non superano i cinque anni, mentre quello con Amazon si estende per un decennio. Per uno dei data center i cui contratti di locazione decorreranno dal 2027, la durata prevista è addirittura di vent'anni. “Realisticamente, per periodi superiori a tre o quattro anni, è come tirare freccette al buio”, ha osservato Corey Quinn, capo economista del cloud presso Duckbill, società specializzata nella gestione della spesa informatica. “È quasi certo che il contratto verrà rinegoziato ben prima della sua scadenza”.
La strategia di Anthropic è quella di assicurarsi oggi le risorse informatiche di cui potrebbe avere bisogno nei prossimi anni. “In passato abbiamo sottovalutato notevolmente le nostre esigenze di calcolo, il che ha comportato limitazioni di capacità e ha avuto un impatto sia sullo sviluppo sia sull'implementazione dei prodotti”, ha spiegato la società nel prospetto informativo.
I timori di una bolla dell'intelligenza artificiale
Il debutto di Anthropic arriva in una fase di difficoltà per i titoli tecnologici. Il Nasdaq ha perso il 5,3% a ottobre, registrando il peggior risultato mensile da marzo 2025, e ha iniziato novembre ancora in territorio negativo. Il rialzo dei tassi di interesse deciso dalla Federal Reserve ha penalizzato soprattutto le aziende del cosiddetto neocloud, società specializzate nella fornitura di capacità di calcolo per l'intelligenza artificiale, spesso caratterizzate da elevati livelli di indebitamento.
A complicare il quadro è intervenuto anche il nuovo scenario politico americano. I Democratici hanno ottenuto una netta vittoria alle elezioni di metà mandato di inizio novembre, mentre in diverse aree degli Stati Uniti sono state approvate misure che potrebbero limitare la costruzione di nuovi data center. La crescente opposizione delle comunità locali a queste infrastrutture rappresenta un ulteriore elemento di incertezza per l'industria.
Le tensioni sui mercati sono state accentuate dalla crisi di Nvidia. La scorsa settimana le azioni del produttore di semiconduttori hanno perso il 13%, raggiungendo il livello più basso da luglio 2025, dopo lo scandalo che ha portato alle dimissioni del cofondatore e amministratore delegato Jensen Huang. Huang ha lasciato la guida della società il 12 novembre ed è stato sostituito ad interim dalla direttrice finanziaria Colette Kress. La vicenda ha aumentato l'incertezza intorno a una delle aziende centrali nello sviluppo dell'industria mondiale dell'intelligenza artificiale.
Gli interessi di Google e la concorrenza di OpenAI
Tra le società maggiormente interessate al successo dell'Ipo figura Google, che dopo la quotazione dovrebbe detenere circa il 13% di Anthropic. Il colosso tecnologico si è inoltre fatto garante degli impegni di locazione assunti da Anthropic con TeraWulf, per un valore di 19 miliardi di dollari, relativi alla disponibilità di data center in Kentucky. In caso di insolvenza di Anthropic, Google dovrà versare gli affitti rimanenti o pagare una penale per la risoluzione anticipata del contratto. “Tutti sanno che Anthropic rappresenterà il futuro di Google”, ha dichiarato Subhadeep Chatterjee, ex responsabile delle partnership cloud del gruppo e oggi consulente aziendale.
La competizione con OpenAI e la disponibilità limitata di processori grafici (Gpu) sono tra le principali ragioni che hanno spinto Anthropic a sottoscrivere accordi pluriennali particolarmente onerosi. Assicurarsi in anticipo la capacità di calcolo necessaria permette anche di fissare i prezzi in un mercato nel quale la domanda di semiconduttori continua a crescere. “Bisogna fare in fretta per procurarsi le infrastrutture. Se non si è pronti, si è fuori mercato”, ha spiegato Eli Mansoor, amministratore delegato di OskaQ Consulting, società specializzata nella consulenza sui contratti cloud. “Prima i prezzi tendevano a scendere, ma la situazione sta cambiando, soprattutto nel mondo delle Gpu”.
Anche le grandi società finanziarie partecipano al finanziamento delle infrastrutture necessarie ad Anthropic. Bank of America, Blackstone, Citigroup e Morgan Stanley hanno offerto 63 miliardi di dollari per acquistare sistemi dotati di chip per l'intelligenza artificiale di Broadcom, che saranno poi noleggiati dalla società. Broadcom ha fornito una garanzia con una responsabilità massima di 43 miliardi di dollari.
Per Anthropic, fondata appena cinque anni fa, il debutto a Wall Street rappresenta quindi un importante banco di prova. La risposta degli investitori offrirà indicazioni sulla disponibilità dei mercati a continuare a finanziare gli ingenti investimenti necessari allo sviluppo dell'intelligenza artificiale, in un contesto economico e politico profondamente mutato rispetto a pochi mesi fa.