AGI - Pianificare un viaggio di tre giorni in auto con le tappe lungo il percorso, o far telefonare l'intelligenza artificiale a un'officina per chiedere se ha un appuntamento libero. Google Maps aggiunge nuove funzioni in vista delle festività natalizie. L'aggiornamento punta a trasformare l'app di navigazione, tra le più usate al mondo, in uno strumento per pianificare i viaggi e gestire gli impegni quotidiani.
Le novità, annunciate il 16 novembre dalla società di Mountain View, riguardano Ask Maps, l'assistente basato sull'intelligenza artificiale di Gemini che permette di interrogare le mappe con il linguaggio naturale. Google ha annunciato l'estensione del servizio a 30 Paesi europei, tra cui Germania, Spagna e Regno Unito. I Paesi e i territori raggiunti salgono a oltre 200.
Come organizzare un viaggio con l'intelligenza artificiale
La novità principale è la possibilità di costruire itinerari personalizzati direttamente nell'app. L'utente indica la destinazione e il tempo a disposizione, poi descrive le attività che vorrebbe fare. Per esempio si può chiedere un fine settimana sulla costa con escursioni a piedi e visite ai borghi, con soste per mangiare.
Google Maps prepara un programma diviso per giornate e segna le tappe con segnaposti numerati. Il risultato si può condividere con amici e familiari oppure esportare in un documento di Google Docs dalla versione desktop. Una volta in viaggio, l'itinerario resta accessibile dalla cronologia delle conversazioni con Ask Maps. Per cambiare programma o aggiungere una sosta basta una nuova richiesta, senza ricominciare da capo.
We’re rolling out new updates in @googlemaps to help with holiday travel and prep — plus expanding Ask Maps to 30+ more countries. New features include: • Trip itineraries in Ask Maps: Create day-by-day schedules plotted on the map, then share with friends or export to Google Docs for easy reference later. • Ask Maps in directions: Pull up your itinerary with Ask Maps to explore real-time details and adjust your schedule on the fly. • “Know Before You Go” in directions: See travel tips including delays, tolls, weather, and parking highlighted in directions, launching first in the U.S. • Find appointments on-the-go: Starting in the U.S., Ask Maps can now find available appointments online or call local beauty, auto, pet care, and home repair businesses for you. • Search your saved lists: Ask Maps anything about places you’ve saved, including live table availability. • 30+ new countries: Now available in over 200 countries and territories globally.— News from Google (@NewsFromGoogle) November 16, 2026
Dal traffico ai parcheggi, Google Maps potrà telefonare al posto dell'utente
Rispetto agli altri strumenti di pianificazione basati sull'intelligenza artificiale, il servizio usa i dati di navigazione raccolti da Google. Un itinerario preparato in anticipo può quindi essere aggiornato in base al traffico e agli orari di apertura delle attività.
Una nuova funzione darà informazioni su meteo e pedaggi, e sulla disponibilità di parcheggi e colonnine di ricarica per le auto elettriche. Possono servire a chi viaggia in auto nei periodi di maggiore affluenza turistica o va in una località che non conosce.
L'aggiornamento comprende anche funzioni di intelligenza artificiale agentica, cioè sistemi che svolgono alcune operazioni per conto dell'utente. Google Maps potrà cercare appuntamenti presso centri estetici e officine, ma anche presso attività per la cura degli animali e imprese di riparazioni domestiche. In alcuni casi potrà telefonare agli esercenti per verificare la disponibilità. L'assistente presenterà poi le opzioni e l'utente sceglierà quale appuntamento prenotare. La funzione riguarda anche le attività locali senza un sistema di prenotazione online.
New Ask Maps updates just dropped to help you stay one step ahead. Build custom, multi-day trip itineraries Know before you go with parking tips and arrival intel Find last-minute appointments without waiting on hold Ask anything about places you’ve saved Travel itineraries and list search are available everywhere Ask Maps is offered. "Know before you go" route tips and finding appointments rolling out now in the U.S., with more regions coming soon.— Google Maps (@googlemaps) November 16, 2026
La ricerca tra i propri luoghi preferiti
Un'altra novità riguarda chi salva su Google Maps i luoghi che vorrebbe visitare, per esempio ristoranti e alberghi. Con l'aggiornamento si potranno interrogare le proprie liste tramite Ask Maps e indicare le caratteristiche del posto cercato. Chi ha salvato decine di ristoranti negli anni potrà, ad esempio, chiedere all'assistente quali hanno un tavolo disponibile per cinque persone entro mezz'ora. La ricerca incrocerà le preferenze già espresse dall'utente con le informazioni sulla disponibilità dei locali.
L'aggiornamento è in distribuzione dal 16 novembre su Android e iOS. Le funzioni arrivano in tempi diversi a seconda dei mercati. La creazione degli itinerari di viaggio e la ricerca nelle liste personali saranno accessibili in tutti i Paesi in cui è disponibile Ask Maps. La ricerca degli appuntamenti e le nuove informazioni dettagliate sui percorsi stradali debutteranno invece negli Stati Uniti, per poi essere estese ad altri mercati. Google non ha indicato una data per l'arrivo di queste ultime funzioni in Italia.
La competizione tra Google e gli assistenti di IA
Maps rientra nella strategia di Google di integrare Gemini nei servizi usati ogni giorno da milioni di persone. Nei viaggi la società dispone di recensioni e fotografie, oltre ai dati sulla mobilità e alle schede delle attività con gli orari di apertura.
Sulla pianificazione delle vacanze competono i motori di ricerca tradizionali e gli assistenti di intelligenza artificiale, oltre alle piattaforme specializzate nel turismo. Riunire in un'unica app l'intero percorso, dalla scelta della destinazione alla ricerca dei servizi, potrebbe ridurre i siti che un utente consulta prima e durante il viaggio. Conviene controllare le informazioni generate dall'intelligenza artificiale, per esempio tempi di percorrenza e disponibilità dei servizi, prima di mettersi in viaggio.