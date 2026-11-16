AGI - Nei mesi successivi a un infarto, algoritmi di intelligenza artificiale possono prevedere il rischio di morte durante il ricovero e nei sei mesi dopo, con una precisione superiore a quella dei sistemi di valutazione attualmente raccomandati dalle linee guida. È quanto emerge dal progetto Periscope, sviluppato da ricercatori dell'Amsterdam University Medical Centre e presentato all'ESC Digital & AI Summit 2026 della Società europea di cardiologia, a Basilea. I modelli sono stati sviluppati e valutati utilizzando tre grandi banche dati cliniche, per un totale di oltre 164 mila pazienti.
Lo STemi, una forma grave di infarto
La ricerca si è concentrata sull'infarto miocardico con sopraslivellamento del tratto ST, o STemi, una forma grave di attacco cardiaco generalmente provocata dall'occlusione completa di una coronaria. Ogni anno colpisce oltre due milioni di persone nel mondo. Sebbene l'angioplastica coronarica permetta di ripristinare il flusso sanguigno, alcuni pazienti continuano a presentare un rischio elevato di morte anche dopo il trattamento.
I modelli Periscope superano il punteggio Grace 2.0
I ricercatori hanno sviluppato modelli di apprendimento automatico utilizzando i dati di 38.489 pazienti statunitensi, verificandone successivamente le prestazioni su altri 119.035 pazienti negli Stati Uniti e 6.776 nei Paesi Bassi. Nei tre database, la mortalità ospedaliera variava dal 6,6 al 9,9%, mentre quella a sei mesi oscillava tra l'11,4 e il 23,7%. I modelli Periscope hanno mostrato una capacità di distinguere i pazienti a maggiore rischio superiore a quella del punteggio Grace 2.0, utilizzato nella pratica clinica per stimare la prognosi al momento della presentazione dell'infarto, prima dell'angioplastica. "Uno degli aspetti più incoraggianti è che i modelli hanno mantenuto prestazioni coerenti in tre database geograficamente e clinicamente diversi", spiega Andrea Rafanelli, dell'Amsterdam University Medical Centre. Secondo la ricercatrice, questi strumenti potrebbero aiutare i medici a individuare i pazienti che necessitano di una degenza più lunga o di controlli più frequenti dopo la dimissione.
Servono studi prospettici per verificare l'effetto sulla sopravvivenza
Gli autori sottolineano tuttavia che la maggiore accuratezza predittiva non dimostra ancora un miglioramento della sopravvivenza. Saranno necessari studi prospettici per verificare se l'impiego degli algoritmi nelle decisioni cliniche possa effettivamente ridurre la mortalità dopo un infarto.