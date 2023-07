AGI - Quale che sia il vostro tipo di vacanza preferito, uno smartphone è sempre un compagno indispensabile per documentare le avventure e divertirsi. Tuttavia, non tutti gli smartphone sono ugualmente adatti a soddisfare le diverse esigenze di ciascun viaggio.

Per scegliere il miglior dispositivo abbiamo scelto le analisi condotte da Dxomark, il laboratorio indipendente che mette alla prova device di ogni tipo sulle prestazioni di fotocamera, audio, batteria e display.

Tipi alla moda

L'estate è anche la stagione in cui fare sfoggio di design particolare e su questo svettano senza dubbio Oppo Reno10 Pro e realme 11 Pro Plus.

Il Reno 10 Pro è uno smartphone che offre una buona qualità costruttiva, un display di qualità, un’autonomia notevole e un set di fotocamere tra i migliori disponibili. Tutto questo a un prezzo accessibile, ma non esattamente economico: 649 euro. Nel quotidiano l’esperienza è buona e fluida in ogni condizione. È uno smartphone di fascia medio-alta molto valido, con una dotazione fotografica che fa pensare a un dispositivo di fascia più alta. Ottima la ricarica rapida da 80W e il comparto fotocamere che brilla soprattutto nei ritratti e nell'utilizzo del teleobiettivo.

Realme 11 Pro Plus

Nel realme 11 Pro Plus il disegno particolare si unisce a un prezzo decisamente più abbordabile. Con meno di 450 euro ci si porta a casa uno smartphone perfetto per chi è a caccia di un’estetica ricercata. Il reparto multimediale è assolutamente promosso per la fascia di prezzo media, così come la ricarica super veloce da 100W sarà un valore aggiunto per tutti coloro che non hanno sempre a disposizione una presa. Non è il un telefono da grandi prestazioni, ma nel quotidiano funziona egregiamente: per autonomia, display e comparto camere è uno dei medi di gamma più interessanti.

Amici e vacanze in famiglia

Quando si tratta di viaggi con amici e familiari, ci sono innumerevoli opportunità fotografiche da cogliere. Dalle risate in piscina alle cene in compagnia, catturare questi momenti unici richiede una fotocamera che si adatti bene alle situazioni umane. La fotocamera deve offrire grandi capacità di ritratto, una resa accurata delle tonalità della pelle e la capacità di congelare il movimento su soggetti in movimento. Un'ampia profondità di campo è essenziale per mantenere una buona nitidezza nelle foto di gruppo.

Tra i migliori smartphone per questo tipo di vacanza, spiccano due Honor: Magic5 Pro e V90, per capacità di catturare dettagli e colori accurati in ogni condizione di luce. Anche il Google Pixel 7 offre prestazioni solide a un prezzo più conveniente, mentre l'Apple iPhone 14 Pro Max si distingue per la qualità delle immagini e delle registrazioni audio.

Andare per concerti

I festival musicali richiedono dispositivi che siano in grado di catturare audio di alta qualità, soprattutto durante le esibizioni musicali ad alto volume. Una buona riduzione del rumore del vento è fondamentale per gli eventi all'aperto, mentre una buona qualità video e uno zoom efficace consentono di catturare dettagli degli artisti sul palco.

In questa categoria, il Samsung Galaxy S23 Ultra spicca per la qualità delle registrazioni audio e video, insieme a un'ottima autonomia della batteria. L'Apple iPhone 14 offre una piacevole esperienza di registrazione audio e video, anche se la mancanza di un teleobiettivo potrebbe comportare una leggera perdita di qualità. Per chi cerca un'opzione più economica, il Samsung Galaxy A54 5G è una scelta affidabile.

On the road

Durante i lunghi viaggi su strada, gli smartphone devono essere ottimi dispositivi di intrattenimento. Un buon display e una riproduzione audio di alta qualità consentono di godersi i video e i film durante il viaggio. Inoltre, una lunga autonomia della batteria e la capacità di ricaricare rapidamente sono essenziali per mantenere il dispositivo funzionante fino alla destinazione. In questo Oppo Reno10 Pro e realme 11 Pro Plus sono imbattibili.

Oppo Reno 10 Pro

Il Samsung Galaxy S23 Ultra è un'ottima opzione per il suo display di alta qualità e la riproduzione audio coinvolgente. Anche l'Apple iPhone 14 Pro Max offre un'esperienza di visualizzazione eccezionale, sebbene la batteria possa richiedere occasionali ricariche durante il viaggio. I telefoni Pixel di Google, come il Pixel 7 Pro e il Pixel 7, sono anche scelte solide con buone prestazioni video e audio.

Turisti metropolitani

Una vacanza urbana richiede un dispositivo versatile che sia in grado di catturare immagini nitide e ben esposte in tutte le condizioni di luce, dalla luce del giorno intensa alle condizioni interne e notturne. Un'ampia fotocamera ultra grandangolare è utile per la fotografia architettonica, mentre un buon teleobiettivo come quello dell'Oppo Reno 10 Pro consente di catturare i dettagli della vita urbana.

L'Honor Magic5 Pro si distingue per la sua capacità di catturare dettagli in condizioni di scarsa illuminazione e la sua ampia gamma di focali. Anche l'Apple iPhone 14 Pro Max è un'ottima scelta per la fotografia di paesaggi e la leggibilità del display in tutte le condizioni di luce. Il Samsung Galaxy S23 Ultra offre macrofotografia eccezionale e un display di alta qualità.

La serie Galaxy S23 di Samsung

Escursionismo e campeggio

Per gli amanti della natura e dell'avventura, gli smartphone devono essere in grado di catturare paesaggi spettacolari e belle macro. Il display deve essere leggibile alla luce del sole e la riproduzione audio con altoparlanti integrati consente intrattenimento durante le soste per i picnic o al ritorno al campo dopo una lunga giornata di escursioni.

L'Apple iPhone 14 Pro Max è un'ottima opzione per la fotografia di paesaggi, mentre l'Honor Magic5 Pro offre prestazioni solide sia per la fotografia che per l'audio. Il Samsung Galaxy S23 Ultra è particolarmente adatto per la macrofotografia e offre una buona esperienza di visualizzazione grazie al suo display di alta qualità.