Forse l'italiano non è affatto la quarta lingua più studiata nel mondo

Titolo: 'L'italiano è la quarta lingua più studiata al mondo (superato il francese)'. Sommario: 'Tra quelle più parlate, la nostra lingua è al ventunesimo posto. Prima l'inglese, davanti a cinese mandarino, hindi-urdu, spagnolo e arabo'. Cominciava così un articolo uscito su Agi.it il 24 febbraio scorso. Un articolo simile a quello di altre testate, nel quale riprendevamo delle affermazioni del ministro degli esteri. Enzo Moavero Milanesi e alcuni dati sulla diffusione dell'italiano resi noti in occasione degli Stati Generali della lingua italiana nel mondo.

Dati che un accurato fact checking di Pagella Politica - l'agenzia che per Agi realizza quotidianamente verifiche sulle affermazioni di politici e personaggi pubblici - smentisce clamorosamente. "La bufala dell’italiano quarta lingua più studiata al mondo", titola Pagella.

"Conoscere il numero delle persone che studiano una determinata lingua nel mondo è praticamente impossibile. Si può avere una stima abbastanza accurata di quanti individui frequentano i corsi di italiano organizzati da realtà come gli Istituti italiani di cultura, ma anche questo dato è parziale. Se andiamo indietro ai primi anni Duemila, esiste effettivamente un rapporto commissionato dal Ministero degli Esteri, che ha rilevato come l’italiano sia la lingua straniera scelta più spesso come quarta lingua da studiare, e solo in un campione ristretto. Il fraintendimento di questo dato è probabilmente alla base della fortuna della “notizia”".

Il lavoro di verifica è molto approfondito e prende in esame tutte le fonti che hanno contribuito a creare questa convinzione che così tanto è piaciuta ai media (ma anche, come si è visto, ad autorevoli istituzioni). Non solo alle fonti citate agli Stati generali della lingua italiana. Così crediamo che il modo migliore per rettificare e integrare il nostro articolo sia quello di pubblicare integralmente il fact checking di Pagella Politica, che è possibile leggere qui. Scusandoci per non essere andati ancora più a fondo.

