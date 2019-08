La donna che si è rotta 110 ossa facendo yoga acrobatico

Sta facendo il giro del mondo la foto di Alexas Terrazas, 23 anni, studentessa e influencer, in bilico sul balcone di casa sua, impegnata nella sua pratica preferita, l’acroyoga, o yoga acrobatico. Uno scatto che precede di pochi secondi la tragedia e, bisogna dirlo, il miracolo: lei che perde l’equilibrio e precipita per 25 metri, restando incredibilmente viva.

A 23-year-old woman survived a 25-metre fall while doing "extreme yoga." Alexa Terrazas reportedly broke 110 bones and likely won’t walk for another three years after the fall.



