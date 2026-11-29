AGI - Con una maggioranza risicata, gli svizzeri hanno approvato la semplificazione della vendita di armi all'estero, in un referendum promosso da un'alleanza di sinistra che ne chiedeva la revisione. "Oggi il popolo ha approvato la modifica della legge sul materiale bellico con il 54,3% dei voti favorevoli. L'affluenza alle urne è stata del 48%.
Il Consiglio federale (governo) accoglie con favore questo risultato", ha dichiarato il presidente svizzero, Guy Parmelin, durante una conferenza stampa a Berna.
La riforma delle esportazioni di armi
Dato il deterioramento del contesto geopolitico, l'anno scorso il Parlamento ha allentato la legge federale sul materiale bellico per agevolare l'export verso 36 paesi "partner", a condizione che queste non conferiscano loro alcun "vantaggio militare" in un determinato conflitto, in linea con il modello svizzero di neutralità. Tale elenco comprende paesi europei, oltre ad Argentina, Australia, Canada, Stati Uniti, Giappone e Nuova Zelanda. La riforma autorizza inoltre il governo a derogare alle condizioni applicabili agli Stati non partner in caso di "circostanze eccezionali". Agevola anche il trasferimento di materiale militare svizzero, da parte dei paesi acquirenti, verso Stati terzi.
Le ragioni del governo e le critiche dei Verdi
"La Svizzera non fa parte di alcuna alleanza di difesa; ha quindi ancor più bisogno di mantenere e rafforzare i propri legami con i partner. Essere indispensabili per gli altri è anche il modo migliore per non dipendere interamente da loro", ha osservato il presidente svizzero. "Questo risultato risicato dimostra che gran parte della popolazione non vuole che le armi svizzere finiscano, senza alcun controllo, coinvolte in guerre sanguinose", hanno dichiarato i Verdi, membri dell'alleanza composta da socialisti, ecologisti e Ong che ha promosso il referendum.
La competitività dell'industria degli armamenti
Secondo i sostenitori, la riforma dovrebbe consentire all'industria svizzera degli armamenti di rimanere competitiva e di preservare la sua integrazione nelle catene di approvvigionamento internazionali. Dovrebbe andare a beneficio "del sistema economico svizzero, della capacità di innovazione e dei posti di lavoro altamente qualificati", ha assicurato l'Unione svizzera degli imprenditori.
Le esportazioni di materiale bellico cresciute del 43%
Secondo le stime dell'Istituto internazionale di ricerche sulla pace di Stoccolma (Sipri), nel periodo 2021-2025 la Svizzera si è collocata al 20esimo posto tra i paesi esportatori di armi. Dopo due anni consecutivi di calo, le esportazioni svizzere di materiale bellico hanno registrato un'impennata del 43%, raggiungendo i 948,2 milioni di franchi (oltre un miliardo di euro). Il settore rappresenta tuttavia solo lo 0,21% del totale delle esportazioni di merci svizzere, di cui oltre l'86% è destinato a paesi europei.
Restano le restrizioni sulle armi all'Ucraina
Gli oppositori alla riforma hanno criticato il fatto che non preveda alcuna misura di sostegno all'Ucraina, nonostante le richieste avanzate da diversi paesi europei. "Poiché la Svizzera applica un embargo sui beni di equipaggiamento militare nei confronti della Russia, non può nemmeno fornire tali equipaggiamenti all'Ucraina", ha spiegato il dipartimento dell'economia. I trasferimenti indiretti verso l'Ucraina rimarranno dunque soggetti a restrizioni. Inoltre, qualora la Svizzera ritenesse elevato il rischio che armi esportate verso uno dei 36 paesi partner possano essere successivamente trasferite a Kiev, potrà esigere una dichiarazione di non riesportazione.
Il dibattito sulla neutralità svizzera
Secondo i suoi oppositori, la riforma minaccia anche la neutralità svizzera. Il dipartimento dell'Economia ha assicurato tuttavia che saranno autorizzate solo le esportazioni compatibili con tale principio, pena sanzioni che possono arrivare fino al divieto totale di vendita di armi al paese in questione. "Come avviene già oggi, tutte le autorizzazioni (all'esportazione) dovranno rimanere conformi al diritto della neutralità, ai diritti umani e agli altri obblighi internazionali del nostro Paese", ha sostenuto il presidente della Confederazione.
Gli svizzeri, inoltre, hanno respinto oggi alle urne - con il 55,2% dei voti - l'aumento dell'Iva, ma hanno approvato - con il 59,8% - un'iniziativa promossa dagli animalisti che mira a vietare la vendita e l'uso di fuochi d'artificio rumorosi, stando ai risultati definitivi.