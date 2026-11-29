AGI - Secondo un articolo del “Washington Post” l'Iran avrebbe utilizzato i servizi satellitari Starlink di SpaceX, guidata da Elon Musk, per condurre attacchi contro gli Stati Uniti.
Nella prima settimana di marzo, riferisce il quotidiano statunitense, all'inizio della campagna militare di Stati Uniti e Israele contro l'Iran, Musk si infuriò scoprendo due utilizzi non autorizzati del suo servizio internet satellitare.
"L'Iran usò Starlink contro gli Stati Uniti"
Il suo team concluse che l'Iran aveva sfruttato Starlink per la sua campagna militare contro gli Stati Uniti, stando a due fonti interne all'azienda. Contemporaneamente, Musk scoprì anche che l'esercito statunitense stava utilizzando droni kamikaze con la versione militare di Starlink, chiamata Starshield, ma impiegando un pacchetto più economico destinato esclusivamente alle operazioni terrestri, secondo una delle fonti del “Washington Post”.
Le rivelazioni del quotidiano americano
A gennaio, l'esercito ucraino ha chiesto a Musk di far sì che la sua azienda, SpaceX – società madre di Starlink e Starshield – limitasse l'uso dei terminali di comunicazione. La richiesta è giunta dopo che l'Ucraina ha rinvenuto riprese video e i resti di un drone russo a lungo raggio equipaggiato con un terminale Starlink montato su un'ala; a riferirlo al “Washington Post” è un ex funzionario ucraino a conoscenza di tali colloqui.
Secondo una delle persone informate sulle discussioni interne, entro la fine di quella stessa settimana di gennaio almeno due dirigenti erano stati licenziati in relazione a tali episodi di utilizzo improprio del servizio.
Queste rivelazioni, questa l'analisi del Washington Post "gettano nuova luce su come la rete globale di dispositivi di comunicazione satellitare mobile di Musk sia diventata uno strumento cruciale della guerra moderna".
"Esercito ucraino e dissidenti in Iran"
"Il governo statunitense ha agevolato l'accesso a Starlink e Starshield da parte di vari alleati, tra cui l'esercito ucraino e alcuni dissidenti in Iran. Tuttavia, anche gli avversari degli Stati Uniti sono riusciti a trovare il modo di impiegare Starlink in modalità che Musk non è in grado di controllare, nonostante egli abbia adottato misure per prevenirne l'uso improprio", questa la tesi del quotidiano statunitense.