AGI - In Spagna sono state aperte alle 9 di domenica 29 novembre le urne per quasi 36 milioni di cittadini chiamati al voto per rinnovare il Congresso dei deputati e il Senato. Si potrà votare fino alle 20. La novità di questa tornata elettorale è la possibilità, per la prima volta, di identificarsi attraverso la carta d'identità digitale.
A partire dalle 21, con la chiusura dei seggi nelle isole Canarie, cominceranno a essere diffusi i risultati provvisori, che potrebbero essere noti intorno alle 22.30, secondo le previsioni del ministero dell'Interno.
Il voto all'estero e per corrispondenza
Del totale degli aventi diritto al voto, 35.953.542 risiedono in Spagna e 2.663.407 all'estero. Giovedì 26 novembre è stato l'ultimo giorno utile per consentire agli spagnoli residenti all'estero di votare nei consolati.
Il Tribunale supremo ha sospeso in via cautelare l'iscrizione nelle liste elettorali di 163.355 discendenti di esuli che hanno ottenuto la cittadinanza spagnola grazie alla cosiddetta "legge dei nipoti". La maggior parte degli elettori spagnoli residenti all'estero e iscritti nelle liste elettorali si trova in Argentina (524 mila), seguita da Francia (267.960), Stati Uniti (213.683), Messico (192.306), Regno Unito (155.954), Brasile (135.685) e Venezuela (130.985).
Per quanto riguarda il voto per corrispondenza, sono stati ammessi 1.012.033 voti, l'8,86% in più rispetto ai 929.674 delle elezioni politiche del 10 novembre 2019, il precedente più vicino e comparabile perché svoltosi nello stesso periodo dell'anno.
Per la prima volta la carta d'identità digitale
Per la prima volta nella storia elettorale spagnola sarà possibile utilizzare la carta d'identità digitale per esercitare il diritto di voto. A questo scopo, il ministero dell'Interno ha dotato i seggi di oltre 60mila dispositivi di lettura. Gli elettori che intendono identificarsi attraverso il proprio smartphone dovranno aprire l'applicazione MiDNI davanti ai componenti del seggio e generare in quel momento un codice Qr temporaneo, rilasciato dalla polizia nazionale, che certifica l'autenticità dei dati. I componenti del seggio potranno verificare in sicurezza l'identità dell'elettore attraverso la lettura del codice con un apposito dispositivo
I centri elettorali
Sono 22.493 i centri elettorali distribuiti in tutti i comuni spagnoli, nei quali dalle 8 sono stati costituiti complessivamente 61.033 seggi. Vi lavoreranno oltre 183mila persone, selezionate per sorteggio dai comuni come presidenti e scrutatori, oltre a diverse decine di migliaia di rappresentanti di lista dei partiti.
Secondo i dati diffusi dal ministero dell'Interno, sono oltre 1.755.000 gli spagnoli che hanno già attivato la carta d'identità digitale. Nei seggi è stato inoltre predisposto materiale elettorale in Braille per gli elettori che ne hanno fatto richiesta.
A garantire la sicurezza e il regolare svolgimento delle operazioni di voto saranno oltre 100mila agenti della Guardia civile e delle forze di polizia nazionali, regionali e municipali. Diverse migliaia di rappresentanti della pubblica amministrazione saranno incaricati di trasmettere al centro di elaborazione dati le informazioni sulla costituzione dei seggi, i dati sull'affluenza nel corso della giornata e, dopo la chiusura delle urne alle 20, i risultati provvisori dello scrutinio.
Anche il servizio postale ha predisposto un dispositivo straordinario con oltre 15mila addetti e 7.400 veicoli per consegnare ai rispettivi seggi le schede del milione e 12.033 elettori che hanno espresso il proprio voto per corrispondenza