AGI - Una rimonta della sinistra che permetta a Pedro Sanchez di restare alla Moncloa, un Parlamento senza una maggioranza certa, il sorpasso dei socialisti sui popolari senza la possibilità di governare, una forte avanzata della destra o un risultato sostanzialmente in linea con le indicazioni dei sondaggi.
Elezioni in Spagna, l'analisi dell'esperto
Sono i cinque scenari delineati per le elezioni politiche spagnole da Kiko Llaneras, esperto di analisi elettorali di El País, sulla base di 20mila simulazioni realizzate utilizzando le rilevazioni pubblicate fino al 23 novembre.
L'analisi tiene conto del margine di errore dei sondaggi: nella storia elettorale spagnola non sono insoliti scostamenti anche di dieci seggi per singolo partito. Con una maggioranza assoluta fissata a 176 deputati su 350, anche variazioni relativamente contenute nelle intenzioni di voto possono modificare gli equilibri parlamentari e le possibilità di formazione del prossimo governo.
La rimonta della sinistra
Se Pp e Vox ottenessero il 45% dei consensi, quattro punti meno di quanto indicato dalle rilevazioni, si fermerebbero a circa 168 deputati. Sanchez potrebbe ricostituire la maggioranza del 2023 senza l'appoggio di Junts. Il recupero potrebbe derivare sia dalla prosecuzione della tendenza favorevole alla sinistra registrata prima dello stop alla pubblicazione dei sondaggi sia da una sovrastima del consenso della destra.
Lo stallo parlamentare
Con Pp e Vox al 46%, nemmeno il sostegno di Coalicion Canaria potrebbe essere sufficiente a Feijoo. Junts diventerebbe determinante anche per Sanchez, con il rischio di nuove elezioni qualora negasse il sostegno a entrambi.
Sanchez vince ma non governa
Con il Psoe al 32% e il Pp al 30%, i socialisti otterrebbero 126 deputati contro 120 dei popolari. I 63 seggi di Vox consentirebbero però alla destra di raggiungere la maggioranza. Una situazione speculare a quella del 2023.
L'ondata della destra
Con il 51% dei consensi, Pp e Vox supererebbero i 200 deputati. Già nel 2000 e nel 2016 la destra aveva ottenuto risultati superiori di oltre quattro punti alle indicazioni dei sondaggi
Nessuna sorpresa
L'ultimo scenario contemplate dall'analisi vede Pp e Vox attestarsi complessivamente intorno ai 190 deputati, 14 oltre la soglia della maggioranza assoluta.