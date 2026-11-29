AGI - Nuova escalation nella guerra tra Russia e Ucraina. Un raid di Kiev contro una base di droni russa a Berdyansk, nella regione Zaporizhzhia occupata dall’esercito del Cremlino, ha ucciso “almeno 30 persone e altre 70 sono rimaste ferite”, secondo quanto riferisce l’’esercito ucraino.
Mosca risponde bombardando nella notte una fabbrica di armi nell’Ucraina centrale, poi con un attacco sugli edifici residenziali a Zaporizhzhia e con una raffica di missili nella regione di Odessa, comunicano i media di Kiev. Mosca dal canto suo denuncia che, sempre nella notte, sono stati abbattuti oltre mille droni ucraini lanciati sul territorio russo.
Kiev colpisce una base di droni russi
Il comando 'Sud' dell'esercito ucraino ha riferito di un importante attacco nella notte contro un campo di prova dell'unità di droni russa 'Rubikon' nella città occupata di Berdyansk, nella regione di Zaporizhzhia.
"Secondo i dati di intelligence disponibili, una base di addestramento per piloti nemici, un sito per il personale e un magazzino di droni sono stati distrutti", si legge nella dichiarazione, accompagnata da diversi video dell'attacco registrati con droni.
"Le stime preliminari suggeriscono che le perdite nemiche potrebbero ammontare a più di 30 morti e fino a 70 feriti", ha sottolineato l'esercito ucraino, segnalando che "rappresentanti del comando dell'unità" sono stati anch'essi colpiti dall'attacco.
Mosca bombarda una fabbrica di armi
Le forze russe hanno attaccato la fabbrica Jti Ukraine a Kremenchuk, nell'Ucraina centrale, dove venivano prodotte munizioni per l'esercito di Kiev. Lo ha reso noto il ministero della Difesa russo in una dichiarazione riportata dalla Tass.
Raid su Zaporizhzhia e Odessa
Una donna è morta e due sono rimaste ferite in un attacco delle truppe russe su Zaporizhzhia. Lo ha reso noto Rbc-Ucraina. Il bombardamento ha preso di mira e danneggiato edifici residenziali. Tra i feriti c'è una ragazza di 14 anni estratto da sotto le macerie.
Una persona è morta e almeno cinque sono rimaste ferite in un'ondata di attacchi russi nella regione di Odessa. Lo ha riportato Ukrinform. Le forze di Mosca hanno colpito una casa, un magazzino di giocattoli e una fattoria.