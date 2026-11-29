AGI - La procura militare di Israele, per la prima volta, ha richiesto la pena di morte per un palestinese armato che, il 20 settembre, ha ucciso un colono in Cisgiordania. Lo ha annunciato, in una nota, il ministro della Difesa, Israel Katz. "Questa è la punizione adeguata per un terrorista così spregevole; serve inoltre a rendere giustizia alla famiglia di (Netanel) Shukron", ha dichiarato Katz in merito alla richiesta dell'accusa.
La legge approvata dal Parlamento di Israele
Si tratta della prima istanza di questo tipo da quando, a marzo, il parlamento israeliano ha approvato una legge che consente la condanna a morte per omicidi classificati come "terrorismo" e giudicati da un tribunale militare; una misura che mira specificamente alla popolazione palestinese in Cisgiordania. Katz ha sottolineato che tale orientamento è legato anche alla nomina, avvenuta un anno fa, di Itai Ofir a nuovo procuratore militare capo.
Il ministro della Difesa ha affidato l'incarico a Ofir in seguito alle dimissioni e alla rimozione della precedente procuratrice militare capo, Yifat Tomer Yerushalmi. Quest'ultima era accusata di aver favorito la diffusione, tramite un organo di stampa, di immagini riservate che documentavano abusi inclusi abusi sessuali ai danni di un detenuto di Gaza, recluso nel carcere di Sde Teiman.
"Dopo decenni in cui la procura militare si è astenuta dal richiedere la pena di morte per terroristi assassini, la nuova linea che ho stabilito sta trovando concreta applicazione. Chiedere la pena capitale per i terroristi dovrebbe essere la norma, non l'eccezione", ha aggiunto il ministro. Secondo quanto reso noto dalle forze armate, l'esercito israeliano ha concluso l'interrogatorio del detenuto lunedì scorso. "Oltre all'omicidio volontario, l'atto d'accusa includerà altri reati legati agli spari esplosi contro persone presenti e contro un membro delle forze di sicurezza, nonché il possesso illegale di armi", prosegue la nota.
Cosa è accaduto il 20 settembre 2025
Il 20 settembre 2025, un palestinese ha aperto il fuoco contro un gruppo di israeliani nei pressi di una sorgente d'acqua vicino all'insediamento illegale di Nova Tzuf, nella Cisgiordania centrale occupata, riducendo in condizioni critiche un uomo di nome Shukron. Il colono è deceduto poco dopo in ospedale. La legge sulla pena di morte per i terroristi è stata approvata dal parlamento il 30 marzo; lo stesso giorno, l'Associazione per i diritti civili in Israele (Acri) e altre organizzazioni per i diritti umani hanno presentato un ricorso alla Corte Suprema israeliana chiedendone l'abrogazione, sostenendo che sia incostituzionale e discriminatoria. La normativa prevede la pena di morte mediante impiccagione (con eccezioni molto limitate) nei tribunali militari della Cisgiordania per gli individui condannati per omicidio a movente terroristico, commesso "con l'intento di negare l'esistenza dello Stato di Israele". Nei tribunali civili all'interno di Israele, la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo.