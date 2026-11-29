AGI - È iniziato alle ore 9 di questa mattina, come previsto, il colloquio tra il premier uscente Bejamin Netanyahu e il suo aspirante successore Gadi Eisenkot sulla possibile formazione di un governo di unità nazionale. Lo ha riferito il canale N12. L'incontro si tiene nel quartiere generale dell'Idf di Kirya a Tel Aviv e al primo punto all'ordine del giorno è stato messo un aggiornamento sulla sicurezza.
Israele, l'ipotesi di un governo di unità nazionale
Netanyahu ha proposto a Eisenkot un avvicendamento alla guida del governo ma non subito, secondo Ynet. Il primo ministro avrebbe chiesto di restare in carica per un periodo di tempo non definito per supervisionare un potenziale “incidente di sicurezza” con l’Iran.
"Bibi propone rotazione ma solo dopo raid su Iran"
La rotazione alla guida del governo di un governo di unità nazionale proposta da Benjamin Netanyahu a Gadi Eisenkot dovrebbe scattare solo dopo una nuova offensiva contro l'Iran. A riferirlo è stato Ynet.
Il premier uscente e l'aspirante alla sua successione discutono sulla possibilità di un esecutivo di larghe intese. Al primo punto all'ordine del giorno vi sarà un aggiornamento sulla sicurezza. E tutto fa pensare che si parlerà di Iran perché proprio un possibile nuovo scontro con il regime degli ayatollah potrebbe condizionare la tabella di marcia dell'esecutivo.
Il ticket tra Eisenkot e Netanyahu
Lo schema di Netanyahu prevede un ticket con Eisenkot in cui i due si scambiano i posti di premier e vice, con il leader di Yashar che inizierebbe la rotazione da capo del governo con Bibi come numero due. Ma questo non subito, ha svelato Ynet.
Netanyahu ha chiesto di restare primo ministro per un periodo di tempo non definito per supervisionare un potenziale “incidente di sicurezza” nel prossimo futuro con l’Iran. Una volta risolta la questione, scatterà l'avvicendamento. Condizione che Eisenkot ha avrebbe respinto.
La mossa di Isaac Herzog
Intanto dopo che i giudici del procedimento per corruzione contro Benjamin Netanyahu hanno avvertito che vi sono scarse possibilità di arrivare a una condanna, il presidente Isaac Herzog ha convocato di nuovo le parti nella sua residenza per tentare di convincerle trovare un accordo. Lo ha riportato il Times of Israel.
"Il presidente esprime la sua piena fiducia nei giudici di Israele a tutti i livelli e ritiene che il collegio di magistrati che siedono in giudizio dovrebbe essere ascoltato”, si legge in una nota dell'ufficio di Herzog. “Pertanto, il presidente propone di tenere un dialogo sostanziale e approfondito, con un cuore aperto e uno spirito volenteroso, al fine di arrivare a un'intesa", si spiega.
Quando già all'inizio dell'anno Herzog aveva invitato le parti, la procuratrice Gali Baharav-Miata aveva accettato, mentre Netanyahu non aveva risposto.
Sempre secondo il Times of Israel, gli avvocati di Netanyahu questa volta hanno accettato di incontrare Herzog. “Alla luce di quanto affermato dai giudici, non c’è dubbio che il processo deve essere terminato il più rapidamente possibile, e quindi andremo dal Presidente”, hanno dichiarato in una nota. Appare ormai improbabile che la Corte distrettuale di Gerusalemme condanni Netanyahu nei casi 2000 (presunti favori ad Arnon Mozes, editore del quotidiano israeliano Yedioth Ahronoth) e 4000 (favori al gruppo di telecomunicazioni Bezeq, controllato da Shaul Elovitch, in cambio di una copertura positiva del media Walla).
Ma non c'è stata indicazione di questo tipo sul caso 1000, la vicenda dei regali di grande valore che il premier e la moglie Sara avrebbero ricevuto. E su questo per mettere fine al procedimento senza arrivare a sentenza servirebbe una qualche forma di patteggiamento tra Netanyahu e la procura.