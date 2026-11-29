AGI - Non ci sarà la diretta streaming come voleva il capo del Pentagono, ma la fucilazione potrebbe avvenire lo stesso. Nidal Malik Hasan, il killer della strage di Fort Hood, in Texas, dovrebbe essere giustiziato il 3 dicembre alle 13 locali, le 20 in Italia. Il metodo previsto è il plotone d’esecuzione.
Il segretario alla Difesa Pete Hegseth aveva proposto di trasmettere in diretta l’esecuzione e, in un primo momento, aveva ottenuto il via libera dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ma l’indignazione bipartisan aveva spinto a fare marcia indietro.
La fucilazione è stata confermata
La fucilazione è stata confermata, ma non è ancora certo che il 3 dicembre tutto verrà portato a termine. I legali dell’ex maggiore dell’esercito, psichiatra militare, che il 5 novembre 2009 uccise 13 persone all’interno di una delle più grandi basi militari in Usa, hanno chiesto a un giudice federale di bloccare l’esecuzione. Gli avvocati sostengono che all’imputato non sia stato dato modo di difendersi pienamente e ritengono che le dichiarazioni pubbliche di condanna fatte da Trump e Hegseth abbiano finito per influenzare la decisione finale.
I segnali ignorati prima della strage
La vicenda di Hasan resta inquietante perché il suo piano poteva essere fermato: anni prima della strage, il maggiore aveva manifestato una crescente radicalizzazione islamista. Era entrato in contatto con Anwar al-Awlaki, un predicatore radicale di origine yemenita-americana già coinvolto nella rete jihadista e diventato in seguito una figura di riferimento di Al Qaeda. Le autorità militari avevano raccolto per anni segnali preoccupanti su Hasan, ma nessuno era intervenuto.
L’attacco a Fort Hood
Il 5 novembre di diciassette anni fa, Hasan entrò in un centro dove centinaia di militari si stavano sottoponendo a controlli medici prima di essere inviati nelle zone di guerra. Molti erano disarmati, molti in procinto di partire per l’Afghanistan. Hasan tirò fuori una pistola semiautomatica, dotata di puntatore laser, e cominciò a sparare. Prima di aprire il fuoco avrebbe urlato “Allahu Akbar”, “Dio è grande”. Il bilancio fu di tredici morti, tra cui una dipendente civile, e trentuno feriti. Hasan venne colpito dagli agenti della polizia militare e rimase paralizzato dal torace in giù.
La condanna a morte
Tuttora vive su una sedia a rotelle. Lui stesso era destinato a partire per l’Afghanistan. L’ex maggiore non ha mai negato di essere stato l’autore della strage. Anzi, ha sostenuto di aver sparato per impedire ai soldati americani di partire per l’Afghanistan e combattere contro i musulmani. Disse di aver agito per proteggere i combattenti talebani. All’unanimità la corte marziale lo ritenne colpevole di tredici omicidi e trentadue tentati omicidi premeditati, uno in più dei trentuno rimasti feriti. Il 28 agosto 2013 venne emessa la condanna a morte.
Gli ultimi ricorsi
In questi anni l’ex ufficiale ha tentato in tutti i modi di evitare l’esecuzione, facendo ricorso a una serie di tribunali, ma nel marzo dell’anno scorso anche la Corte Suprema ha respinto una richiesta per riesaminare il caso. All’inizio di ottobre di quest’anno Trump ha approvato formalmente la condanna a morte. Il 6 ottobre è stata fissata la data dell’esecuzione per il 3 dicembre.
La proposta della diretta
Hegseth riteneva che fosse giusto trasmettere in diretta la fucilazione, sostenendo che il pubblico dovesse vedere le conseguenze di un atto simile, ma alcuni analisti hanno spiegato che fare di un terrorista un simbolo avrebbe prodotto il risultato inverso: avrebbe spinto altri a cercare di emularlo per diventare “martiri” visti da milioni di americani.
Le ultime esecuzioni militari
L’esercito degli Stati Uniti non esegue una condanna a morte pronunciata da una corte marziale dal 1961, quando venne impiccato John Bennett, che nel dicembre ’54, di stanza in Austria, aveva stuprato e tentato di uccidere una bambina austriaca di 11 anni, che stava tornando a casa dopo aver comprato i regali di Natale. L’ultima fucilazione, invece, risale al 1945, durante la Seconda guerra mondiale: il soldato Eddie Donald Slovik venne fucilato per diserzione. È rimasto l’unico a pagare con la vita quella scelta.