AGI - Viaggio da favola sull'Orient express da Parigi a Venezia per Katy Perry e Justin Trudeau. La cantante e l'ex premier canadese hanno prenotato un'intera carrozza del treno vintage, al costo di 80mila sterline a notte (oltre 95mila euro), stando a quanto riferisce il 'Daily mail'.
Perry, 42 anni, ha postato alcune foto in cui è ritratta in una vasca dorata mentre si rilassa a bordo del treno e qualche selfie insieme al fidanzato: lui in smoking bianco, lei in minidress in raso, per la cena sul treno più costoso al mondo. I due si sono anche concessi una partita a carte in una sfarzosa carrozza ristorante.
La carrozza "observatoire"
La coppia ha soggiornato nell'observatoire, una carrozza privata aggiunta l'anno scorso, dotata di camera matrimoniale, zona pranzo, una biblioteca con mille volumi, lucernari provvisti di tergicristalli in caso di pioggia e una fornitura illimitata di caviale e champagne. A loro disposizione c'era un maggiordomo per ogni necessità, compresa la preparazione del bagno per Katy. Il treno, tuttavia, non rallenta durante il bagno per evitare che l'acqua fuoriesca: un comfort di cui, a quanto si dice, godevano anche i sovrani britannici a bordo del treno reale. Aspetto fondamentale per la coppia, la carrozza si trovava in coda al convoglio, riducendo al minimo la possibilità di incontrare altri passeggeri.
Le indiscrezioni su Russell Brand
La loro apparizione giunge in seguito ad alcune indiscrezioni secondo cui Katy avrebbe intenzione di "rivelare segreti sul suo matrimonio con Russell Brand", condannato per stupro. All'inizio di questo mese, l'attore, che pose fine al matrimonio con la cantante tramite un messaggio, è stato condannato a dieci anni e mezzo di reclusione per stupro e aggressione sessuale.
La coppia si era conosciuta nel 2009, durante le riprese del film 'In viaggio con una rockstar' ('Get Him to the Greek'), per poi sposarsi l'anno successivo in India, con una cerimonia induista. Tuttavia, alla fine del 2011, il matrimonio era già giunto al termine: la separazione fu comunicata tramite un messaggio, pochi istanti prima che lei salisse sul palco per un concerto.
La cantante ha lasciato intendere di essere a conoscenza di ulteriori dettagli sul lato oscuro di Brand, dichiarando ai fan, la scorsa estate, che lui dovrebbe "stare in prigione". Non si è invece espressa riguardo alla sua condanna. In un'intervista a Vogue del 2013, ha raccontato: "All'inizio, quando ci siamo conosciuti, lui cercava una partner alla pari - credo che spesso gli uomini forti desiderino una compagna che sia loro pari - ma poi, una volta trovata, si rendono conto di non riuscire a gestire questa parità". "Non sopportava che io fossi al comando durante il tour. È stato molto doloroso; il suo atteggiamento era estremamente controllante, il che mi ha turbato profondamente". "Mi sono sentita in gran parte responsabile della fine della nostra storia. Ma poi ho scoperto la verità, una verità che non posso rivelare: la tengo chiusa al sicuro, pronta per essere tirata fuori se mai dovesse servire".
L'arrivo a Venezia e la coppia
Appena scesa dal treno a Venezia, Katy è apparsa elegantissima in un abito nero scollato, impreziosito da bottoni dorati. Prima di arrivare in Italia, la coppia aveva fatto tappa a Barcellona e Milano. Katy ha anche condiviso uno scatto che li ritrae insieme a Emmanuel Macron, 48 anni.
Katy e Justin, al centro di voci su una possibile relazione già nel luglio 2025, hanno ufficializzato il loro legame più tardi quello stesso anno, debuttando insieme sul red carpet al Tribeca Festival, a giugno.