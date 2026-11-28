AGI - Al comizio che ha aperto la campagna socialista a Siviglia ha preso la parola anche Begona Gomez. La moglie di Pedro Sanchez, in attesa di un processo con giuria popolare, ha ringraziato chi le ha espresso solidarietà e ha chiesto il voto delle donne. Pochi giorni dopo, nel faccia a faccia televisivo, il leader del Pp Alberto Nunez Feijoo ha chiesto al premier chi avesse finanziato le primarie con cui nel 2017 tornò alla guida del Psoe. Sanchez ha negato di avere manipolato il voto interno e ha lasciato senza risposta la domanda sul finanziamento. A tre giorni dalle politiche del 29 novembre, la condanna dell'ex ministro Josè Luis Abalos e le inchieste che coinvolgono dirigenti socialisti e familiari del premier sono tra i principali argomenti d'attacco del Pp e di Vox.
ABALOS E LE TANGENTI SULLE MASCHERINE
Il Tribunale supremo ha condannato a giugno l'ex ministro dei Trasporti ed ex segretario dell'Organizzazione del Psoe a 24 anni e tre mesi di carcere. Il suo ex consigliere Koldo Garcia è stato condannato a 19 anni e otto mesi. Secondo la sentenza, nel 2020 due enti dipendenti dal ministero, Adif e Puertos del Estado, affidarono la fornitura di 13 milioni di mascherine a una società legata all'intermediario Victor de Aldama, che girò parte delle commissioni al ministro e al suo consigliere. I giudici hanno accertato anche assunzioni irregolari in società pubbliche e il pagamento, da parte della rete, dell'affitto dell'appartamento dell'ex compagna di Abalos. Espulso dal Psoe nel giugno 2025, l'ex ministro ha chiesto al Tribunale costituzionale di annullare la sentenza. In un'indagine separata, la Procura europea ha chiamato in causa Aldama in un presunto fraudolento giro fiscale da circa 182 milioni di euro nel settore degli idrocarburi.
CERDAN, GLI APPALTI E I CONTANTI DEL PSOE
L'inchiesta Koldo si è estesa alle presunte tangenti sugli appalti di opere pubbliche. Tra gli indagati c'è Santos Cerdan, succeduto ad Abalos alla segreteria dell'Organizzazione del Psoe. Si è dimesso nel giugno 2025 dopo che la Guardia Civil lo aveva indicato come possibile gestore delle commissioni destinate ad Abalos e Garcia. Sanchez ha chiesto pubblicamente scusa per la fiducia accordata a Cerdan e ha annunciato una revisione esterna dei conti del partito. In un altro filone, l'Audiencia Nacional indaga sui rimborsi in contanti versati dal Psoe ai suoi dirigenti tra il 2017 e il 2024. Il 12 novembre la Guardia Civil ha chiesto al Tribunale dei conti altra documentazione sulle donazioni al partito, dopo aver riscontrato discrepanze nei documenti gia' acquisiti.
BEGONA GOMEZ E LA CATTEDRA ALLA COMPLUTENSE
L'indagine sulla moglie del premier è partita nell'aprile 2024 da una denuncia dell'organizzazione Manos Limpias. A settembre il giudice Juan Carlos Peinado l'ha rinviata a giudizio per presunti traffico di influenze e malversazione. Il procedimento riguarda una cattedra che Gomez codirigeva all'Università Complutense di Madrid, il software sviluppato nell'ambito della cattedra e l'impiego, per quelle attività, di un'assistente della Moncloa pagata con fondi pubblici. Per il giudice, Gomez potrebbe aver sfruttato la sua posizione di moglie del premier per favorire l'attività accademica. La procura chiede l'assoluzione di entrambe. Sostiene che Gomez non fosse retribuita per la codirezione, che l'università non abbia subito un danno patrimoniale e che la nomina dell'assistente fosse regolare. La difesa chiede a sua volta l'assoluzione. I 13 anni di carcere per Gomez sono stati chiesti dall'accusa popolare coordinata da Hazte Oir.
IL FRATELLO DEL PREMIER E IL CASO LEIRE DIEZ
David Sanchez è stato condannato a nove anni di interdizione dai pubblici impieghi per prevaricazione amministrativa in relazione all'incarico che ricopriva nell'amministrazione provinciale di Badajoz. La sentenza è stata impugnata e il Tribunale dei conti ha aperto un accertamento sugli stipendi percepiti. In un procedimento distinto, il giudice Santiago Pedraz indaga su una presunta rete che avrebbe cercato di ostacolare procedimenti riguardanti il Psoe o il governo. Il caso prende il nome dall'ex militante socialista Leire Diez. Tra le vicende al vaglio ci sono le presunte pressioni sulla magistrata che aveva istruito il caso di David Sanchez. Il 24 novembre Pedraz ha chiesto al Psoe altri documenti sugli incarichi affidati ai suoi avvocati.
I SALVATAGGI DELLE COMPAGNIE AEREE
L'ex premier socialista Josè Luis Rodriguez Zapatero è indagato per presunto traffico di influenze nel caso del prestito pubblico da 53 milioni di euro concesso nel 2021 alla compagnia Plus Ultra. L'istruttoria è stata prorogata fino al maggio 2027. Un altro giudice indaga sull'aiuto da 475 milioni ad Air Europa. Il 24 novembre Manuel de la Rocha, responsabile degli Affari economici della Moncloa, ha dichiarato come testimone di non aver mai parlato del salvataggio con Sanchez. Ha anche escluso, secondo fonti giudiziarie citate da Efe, che la conoscenza tra Begona Gomez e il dirigente della compagnia Javier Hidalgo configurasse un conflitto di interessi.
DAL CASO MEDIADOR ALLA PROCURA GENERALE
Nelle Canarie l'ex deputato socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, detto "Tito Berni", e' stato rinviato a giudizio nel caso Mediador. Secondo la procura, alcuni imprenditori avrebbero pagato per ottenere vantaggi negli appalti, nei contributi pubblici o nei procedimenti sanzionatori. Su un altro fronte, il Supremo ha condannato l'ex procuratore generale Alvaro Garcia Ortiz a due anni di interdizione dall'incarico per rivelazione di informazioni riservate, in una vicenda riguardante il compagno della presidente della Comunità di Madrid, Isabel Diaz Ayuso. Garcia Ortiz e la procura hanno chiesto al Tribunale costituzionale di annullare la condanna. In piena campagna la Procura europea ha inoltre annunciato un'indagine su un possibile uso fraudolento dei fondi Ue per l'acquisto dei braccialetti elettronici destinati a far rispettare gli ordini di allontanamento nei casi di violenza di genere.