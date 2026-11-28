AGI - Pedro Sanchez ha anticipato le elezioni dopo la bocciatura di due decreti sulla casa. Ora chiede agli spagnoli di riportarlo alla Moncloa promettendo di destinare all'accesso all'abitazione risorse pari all'1% del Pil.
A 54 anni, il premier socialista affronta la sua sesta candidatura alla guida del governo e una sfida che conosce bene. Già nel 2023 era arrivato al voto anticipato dopo una sconfitta alle amministrative. Il Pp si era imposto alle urne, ma a trovare i voti per governare era stato lui.
Gli inizi
Nato a Madrid il 29 febbraio 1972, Sanchez ha cominciato come consigliere comunale nella capitale nel 2004. Cinque anni dopo è entrato al Congresso dei deputati, subentrando all'ex ministro dell'Economia Pedro Solbes. Eletto segretario generale del Psoe nel 2014, ha tentato due volte l'investitura dopo le politiche del 2015, forte di un accordo con Ciudadanos che si è rivelato insufficiente. La ripetizione del voto nel 2016 ha aperto una crisi interna al Psoe.
Sanchez si è opposto all'astensione che avrebbe consentito a Mariano Rajoy di restare al governo e ha lasciato sia la segreteria sia il seggio. Pochi mesi dopo si è ripreso il partito vincendo le primarie del maggio 2017. E' la stagione che ha raccontato nel suo "Manuale di resistenza".
La prima presidenza
Nel giugno 2018 è diventato il primo premier spagnolo arrivato al governo grazie a una mozione di sfiducia, quella contro Rajoy. Dopo due elezioni nel 2019 ha formato una coalizione con Unidas Podemos. Quel governo ha affrontato la pandemia e le ricadute economiche dell'invasione russa dell'Ucraina. Sanchez rivendica soprattutto la riforma del lavoro, gli aumenti del salario minimo e la riforma delle pensioni. Sul fronte catalano, la scelta di concedere la grazia ai leader indipendentisti condannati per il 'proces' gli ha attirato critiche anche all'interno del Psoe.
Nel novembre 2023 Sanchez ha ottenuto una nuova investitura con 179 voti. Ha formato un governo con Sumar, sostenuto in Parlamento anche da Junts, il partito di Carles Puigdemont, dopo l'intesa sull'amnistia per i fatti legati al referendum d'indipendenza. Quel sostegno si è poi spezzato. In questa campagna Junts ha fatto sapere che sarebbe disponibile a discutere una nuova maggioranza a guida socialista a condizione che il Psoe presenti un altro candidato.
Per il 29 novembre Sanchez propone un assegno da 200 euro al mese per ogni figlio minorenne e un'imposta sui patrimoni superiori a 100 milioni di euro. Il Psoe stima un gettito di circa due miliardi l'anno da destinare, tra l'altro, alla casa, alle famiglie e ai servizi pubblici. Sul partito pesa il caso dell'ex ministro dei Trasporti Josè Luis Abalos, che Sànchez ha riconosciuto aver fatto "molto male" ai socialisti.
Il caso Abalos
Il caso Abalos tocca da vicino la storia della sua ascesa. L'ex ministro aveva ricoperto un incarico chiave nell'apparato socialista dopo le primarie del 2017. Quando nel febbraio 2024 è emersa l'inchiesta sul suo ex consigliere Koldo Garci'a, il Psoe gli ha chiesto di lasciare il seggio. Abalos ha rifiutato, è passato al gruppo misto ed è stato sospeso dal partito, che lo ha espulso nel giugno 2025. Nello stesso mese si è dimesso il suo successore alla segreteria dell'Organizzazione, Santos Cerdan, dopo che un rapporto della Guardia Civil lo aveva chiamato in causa per presunte tangenti su appalti di opere pubbliche. Sanchez ha chiesto scusa pubblicamente per la fiducia accordata a Cerdan e ha annunciato un audit esterno sui conti del partito.
Le condanne
Lo scorso giugno il Tribunale supremo ha condannato Abalos a 24 anni e tre mesi e Garcia a 19 anni e otto mesi per il filone delle mascherine. Secondo la sentenza, due enti dipendenti dal ministero dei Trasporti, Adif e Puertos del Estado, hanno affidato la fornitura di 13 milioni di mascherine a un'impresa legata all'intermediario Victor de Aldama, che ha versato parte delle commissioni all'allora ministro e al suo consigliere. I giudici hanno accertato anche assunzioni irregolari in società pubbliche e il pagamento, da parte della rete, dell'affitto dell'appartamento dell'ex compagna di Abalos.
L'indagine sulla moglie
Non meno pesante in termini d'immagine per il premier socialista è l'indagine che coinvolge la moglie Begona Gomez, rinviata a giudizio per traffico d'influenza con il divieto di lasciare il Paese.
La maggior parte degli ultimi sondaggi pubblicati mette il Pp davanti, mentre il Cis dà il Psoe in testa. Sanchez sostiene che con un'affluenza pari o superiore al 75% le forze progressiste possano raggiungere i 176 seggi della maggioranza assoluta.