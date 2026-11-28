AGI - È stato per 126 anni il testimone discreto ma onnipresente degli spostamenti di generazioni di parigini e turisti. Il biglietto cartaceo della metropolitana di Parigi si prepara ad andare definitivamente in pensione. Dopo la progressiva cessazione delle vendite nel corso del 2025, sarà utilizzabile fino al 14 dicembre, per poi lasciare definitivamente il posto alle tessere elettroniche e agli smartphone.
Nato insieme alla metro di Parigi
Nato insieme alla metropolitana parigina nel 1900, il rettangolo di cartone di 6,5 centimetri per tre ha cambiato più volte colore: marrone, giallo, verde, lilla e infine bianco. Prima dell'introduzione della banda magnetica, nel 1973, veniva convalidato dagli addetti che vi praticavano un piccolo foro, immortalati da Serge Gainsbourg nella celebre canzone "Le Poinconneur des Lilas". Ancora oggi i fan del cantante lasciano biglietti della metropolitana sulla sua tomba.
Ma il ticket ha avuto anche molte altre vite
Prima dell'avvento dei cellulari, serviva per annotare il numero di telefono di una persona appena conosciuta. Nei cortili delle scuole diventava un aeroplanino o una rana di origami. Dimenticato tra le pagine di un libro, poteva trasformarsi, a distanza di anni, in un piccolo tesoro. Gregoire Thonnat, autore di un libro sulla storia del biglietto della metropolitana parigina, conserva nella sua collezione un esemplare dell'8 febbraio 1940, sul quale qualcuno aveva scritto: "Biglietto per accompagnare Toto alla Gare du Nord". Nessuno sa se Toto partisse per la guerra, né se sia mai tornato, ma quel pezzo di cartone ha conservato la traccia di un addio.
La scomparsa del biglietto segna la fine di un'epoca anche per i tecnici della Ratp, l'azienda dei trasporti parigini, specializzati nella manutenzione dei lettori delle bande magnetiche. Gli utenti avranno tempo fino al 14 gennaio 2027 per trasferire agli sportelli i titoli di viaggio ancora validi sui supporti elettronici. Parigi si modernizza, rinunciando a quella che Thonnat definisce una "madeleine di Proust". In una delle capitali mondiali del romanticismo, anche un semplice rettangolo di cartone e' riuscito a diventare un oggetto di nostalgia e poesia.