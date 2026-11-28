AGI - Benjamin Netanyahu propone un governo di unità nazionale con Gadi Eisenkot premier e lui come: "Siamo chiamati ad affrontare pericoli immediati che minacciano la nostra stessa esistenza - scrive il premier uscente israeliano -. L'unico modo per farlo è unire tutte le parti che vedono Israele come lo stato-nazione del popolo ebraico. Raggiungeremo accordi sui temi all'ordine del giorno, inclusa la questione del reclutamento e lo studio della Torah, su cui troveremo intese con i nostri partner ultraortodossi. Il Likud, sotto la mia guida, è il partito più grande del paese, con un margine di 250.000 voti in più rispetto al partito di Eisenkot. Per natura delle cose, devo guidare il governo di unità, o almeno essere il primo nella rotazione".
L'apertura a Gadi Eisenkot
"Ma di fronte all'enormità del pericolo esistenziale e alla possibilità che si formi un governo incapace di affrontare tale pericolo - precisa Netanyahu -, la mia responsabilità come leader mi impone di mettere tutto da parte, incluso il principio del partito più grande, e di accettare che Gadi Eisenkot serva per primo come primo ministro, mentre io servirò all'inizio del mandato come primo ministro supplente".
L'appello a una trattativa rapida
"Mi aspetto che, alla luce di questo mio consenso, si avvii immediatamente una vera, onesta e accelerata trattativa, in cui anche dall'altra parte ci sia una disponibilità simile a compromessi e concessioni, per formare un governo di unità nazionale che respinga i pericoli e garantisca la sicurezza di Israele e il suo futuro".