AGI - Un San Nicola di cioccolato, con gli abiti blu e un Vangelo "marchiato" AfD. E' polemica in Germania per il cioccolatino, presente sullo shop online del partito di ultradestra Alternative fur Deutschland, raffigurante il santo patrono di Bari nella sua veste più conosciuta, quella di Babbo Natale, ma "vestito" con i colori e il simbolo del partito, invece che con gli abiti tradizionali.
Polemiche in Germania
Un regalo natalizio per gli elettori di AfD messo online a pochi giorni dalla festa di San Nicola del 6 dicembre, piuttosto economico ("Schokoladen-Nikolaus", dal peso di 30 grammi, costa 1,35 euro) ed evidentemente apprezzatissimo, visto che i pre-ordini sono stati chiusi per le alte richieste. Il fatto è stato riportato nei giorni scorsi dalla 'Bild' nell'articolo "Il Babbo Natale di cioccolato di AfD scatena polemiche".
Il vescovo protesta: "Inaccettabile"
Il vescovo di Essen Franz-Josef Overbeck, ordinario militare per la Germania, lo ha infatti definito "inaccettabile". "AfD si sta appropriando di simboli cristiani per la propaganda del partito. Raffigurare San Nicola con una tunica blu, mitra, bastone e il Vangelo accanto al logo dell'AfD è inaccettabile. Questo supera ogni limite", ha detto alla Bild.
La replica di AfD
Un portavoce di AfD ha invece respinto le accuse: "AfD è un partito liberal-conservatore che professa apertamente i valori cristiani. Di conseguenza, San Nicola in questa forma classica si adatta particolarmente bene al nostro partito".
"Forse - ha aggiunto - le chiese cristiane dovrebbero vedere il San Nicola del negozio di gadget dell'AfD per quello che è: un promemoria di un santo che ha incarnato i valori cristiani come quasi nessun altro".