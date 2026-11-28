AGI - L'esercito israeliano ha annunciato di aver ucciso due "terroristi" di Hamas che lavoravano in un ospedale di Medici senza frontiere (MSF) a Gaza City. I due uomini erano addetti alla sicurezza della struttura. L'Isf ha identificato uno di loro come comandante di una cellula di artiglieria di Hamas.
Gaza: Msf, attacco diretto a noi
Medici senza frontiere si è detta "sconvolta" per l'uccisione e ha denunciato "un attacco diretto" contro l'organizzazione. "Le nostre strutture erano chiaramente contrassegnate dai loghi di Msf e la loro ubicazione era stata comunicata all'esercito israeliano, che ne era a conoscenza", ha scritto l'Ong su X. L'esercito israeliano ha negato di aver preso di mira un ospedale o di aver danneggiato infrastrutture sanitarie: "Questo è un altro esempio di come l'organizzazione terroristica Hamas si infiltri nelle organizzazioni internazionali", hanno affermato Isf su Telegram.
"Siamo sconvolti e indignati. Ieri sera un attacco israeliano ha colpito una nostra clinica a Gaza, uccidendo due membri del nostro staff addetti alla sorveglianza", scrive Medici senza frontiere Italia sui suoi account social. "Si tratta di un attacco diretto a Msf. Sono 17 i nostri colleghi uccisi a Gaza. La clinica colpita era chiaramente contrassegnata dai loghi di Msf. La sua posizione era stata comunicata ed era nota all'esercito israeliano", si aggiunge. "Esprimiamo solidarietà alle famiglie e ai cari dei colleghi uccisi e chiediamo che vengano accertate le responsabilità dell'attacco".
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"La vera domanda, Medici senza frontiere, è: come avete fatto a permettere ai terroristi dell'ala militare di Hamas di sorvegliare la vostra clinica?" Con questa domanda il ministero israeliano degli Esteri ha risposto a Medici senza frontiere.