AGI - Il dato elettorale che arriverà dalla Catalogna sarà una cartina di tornasole importante per capire come si svilupperà la prossima legislatura in Spagna. La comunità catalana assegna al Congresso dei Deputati 48 seggi, ed è la seconda comunità autonoma per numero di rappresentanti al Parlamento di Madrid.
Alle elezioni di tre anni fa, 40 dei 48 deputati eletti in Catalogna avevano sostenuto la maggioranza di Pedro Sánchez: un blocco composto dai 19 deputati del Partito Socialista Catalano, dai 7 dei Comunes (oggi candidati con il Frente Amplio guidato da Ada Colau) e dai 14 parlamentari dei partiti indipendentisti, divisi tra Esquerra Republicana (ERC) e Junts (7 seggi ciascuno).
Le accuse di Puigdemont a Sánchez
Proprio il leader di Junts, Carles Puigdemont, l'ex presidente indipendentista catalano che ha passato in Belgio gli ultimi nove anni per evitare di essere arrestato e processato in Spagna per avere organizzato il referendum sull'indipendenza della Catalogna nell'ottobre del 2017, considerato illegale dallo Stato spagnolo, ha contribuito alla caduta di Sanchez e pochi giorni fa lo ha accusato di 'ambizione smisurata' e di 'amoralità' per aver cinicamente utilizzato i voti di Junts per sopravvivere politicamente. La legislatura appena conclusa infatti è segnata dall'accordo tra Sánchez e gli indipendentisti per approvare una legge di amnistia legata al processo separatista. Il governo ha difeso la norma come un passo necessario per pacificare il conflitto istituzionale dopo il referendum indipendentista, mentre le opposizioni di destra di PP e Vox contestano il provvedimento, definendolo una cessione politica fatta dal premier solo per conservare la guida del governo.
I sondaggi e gli equilibri catalani
Le posizioni dei partiti catalani sono diverse, e i sondaggi indicano che i vari partiti nazionalisti si attesterebbero intorno ai 29-35 seggi complessivi. Un sondaggio Ipsos pubblicato a inizio ottobre ha evidenziato anche un mutamento degli equilibri catalani (con PSC e Alianca Catalana appaiati a 30 seggi e Junts in calo), un quadro che riflette la frammentazione del voto catalano in vista delle elezioni generali di domenica.