AGI - Si dice che sia un uomo austero e privo di carisma, eppure è proprio questa sua serietà che ha condotto l'ex capo di Stato Maggiore Gadi Eisenkot al potere e alla sua nomina a capo del prossimo governo israeliano.
La proposta del premier Benjamin Netanyahu di cedere in una turnazione, prima Eisenkot e poi lui stesso, la carica di premier in caso di accordo su un governo a guida alternata, accelera la trattativa per formare un governo di unità nazionale per, come ha detto lo stesso Netanyahu, "garantire la sicurezza di Israele e il suo futuro".
La difficile missione affidata da Herzog
La missione, affidata al generale all'inizio di novembre dal presidente Isaac Herzog, appare comunque ardua: il generale in pensione, 66 anni, si trova ad affrontare il complesso compito di ottenere il sostegno di almeno 61 membri del parlamento in un panorama politico frammentato quanto il Paese stesso.
"È giunto il momento di formare un governo di emergenza nazionale. Farò tutto il possibile per essere all'altezza della situazione", aveva dichiarato Eisenkot sui social media.
Uno stile sobrio e lontano dai riflettori
Quasi sempre vestito di nero e visibilmente a disagio quando parla inglese, a differenza dell'attuale primo ministro Benjamin Netanyahu, ospite frequente della televisione americana, questo alto ufficiale in pensione ha rifiutato interviste con la stampa internazionale.
Quando parla con i media israeliani, preferisce risposte brevi, un'abitudine radicata nella cultura militare che ha plasmato tutta la sua carriera.
Il programma politico e la svolta dopo Netanyahu
Eisenkot si è impegnato a unire gli israeliani dopo il mandato divisivo di Netanyahu, la cui leadership ha portato il Paese nettamente a destra. Ha anche promesso di ripristinare la reputazione internazionale di Israele, gravemente compromessa da tre anni di guerra a Gaza e dalle continue violenze nella Cisgiordania occupata.
Ha promesso di agire con fermezza contro i coloni della Cisgiordania che hanno attaccato impunemente palestinesi e giornalisti. Ha senza mezzi termini definito questi atti "terrorismo ebraico", presumibilmente istigato dal governo Netanyahu.
La carriera militare e la dottrina Dahiya
Eppure, quest'uomo di carriera militare non è proprio un pacifista. Ha persino cercato di posizionarsi più a destra di Netanyahu dichiarando che non ci sarà alcuno Stato palestinese. Durante la guerra in Libano del 2006, al comando delle forze armate, Eisenkot ideò la cosiddetta "dottrina Dahiya", dal nome di un sobborgo di Beirut che fungeva da roccaforte per il movimento filo-iraniano Hezbollah.
Questa strategia, applicata anche a Gaza, prevede bombardamenti su vasta scala di aree, comprese zone civili, in cui si nascondono i combattenti nemici. Eisenkot è stato anche l'ideatore della cosiddetta "campagna tra le guerre", una serie di operazioni mirate volte a ritardare lo scoppio di un conflitto su vasta scala.
Il dramma familiare e le origini marocchine
La morte del figlio Gal e di due nipoti in combattimento a Gaza gli ha procurato ampio riconoscimento e rispetto in Israele. Le sue origini operaie rappresentano un altro aspetto del suo fascino. Figlio di ebrei marocchini e cresciuto nella periferia geografica di Israele, Eisenkot sarebbe il primo capo di governo sefardita.
Gaza e sicurezza: le priorità del generale
Per quanto riguarda Gaza, si è impegnato a porre fine al dominio di Hamas entro 18 mesi. Ha suggerito che ciò potrebbe essere raggiunto attraverso l'attuazione di un piano di cessate il fuoco, come quello proposto dal presidente statunitense Donald Trump, che prevede il graduale disarmo del gruppo islamista e un trasferimento di potere, oppure attraverso "operazioni creative" volte a distruggere l'ala militare del movimento.
Tra le sue priorità c'è l'istituzione di una commissione d'inchiesta nazionale sulle falle della sicurezza che hanno permesso il sanguinoso attacco di Hamas del 7 ottobre 2023. Inoltre, ha dichiarato che limiterà le esenzioni dal servizio militare attualmente concesse agli studenti religiosi, una politica che ha alimentato il risentimento di molti israeliani, e ha promesso una "legge sul servizio nazionale universale" che obbligherebbe gli ebrei ultraortodossi e gli arabi israeliani a svolgere il servizio militare o civile.
Diritti civili e riforme istituzionali
Più recentemente, ha affermato che rafforzerà i diritti della comunità LGBTQ+. E, di fronte ai rappresentanti del sionismo religioso, ha difeso la colonizzazione della Cisgiordania, a condizione che la legge israeliana sia rispettata.
Per conquistare il favore dei centristi e dei liberali, ha anche promesso di "proteggere l'indipendenza della magistratura, lo stato di diritto, i diritti delle minoranze e la libertà di stampa".
Le trattative per la formazione del governo
Intanto proseguono i colloqui del partito Yashar di Eisenkot per cercare di formare un governo. Dopo lo stop annunciato martedì, formalmente per protesta contro gli incontri con il Likud di Benjamin Netanyahu ma secondo indiscrezioni anche per la distribuzione degli incarichi ministeriali, i Democratici sono tornati a negoziare con il premier incaricato. Al partito di sinistra è stato promesso il portafoglio della Sicurezza Nazionale, ma aspira a posizioni di livello superiore, come il ministero degli Esteri, della Giustizia e dell'Istruzione.
Per quest'ultimo incarico, c'è un forte veto del partito ultraortodosso ashkenazita United Torah Judaism nei confronti del deputato Gilad Kariv, in quanto rabbino riformato, e secondo la stampa haredi Eisenkot avrebbe acconsentito a non concedergli la posizione.
Sempre secondo indiscrezioni, il leader di Yashar avrebbe riservato quattro incarichi ministeriali per Utj e Shas tra Sanità, Edilizia abitativa, Interni e Servizi religiosi.
Le tensioni con i partiti religiosi
Se i colloqui con Utj proseguono, concentrati principalmente su un disegno di legge sulla leva militare che di fatto preservi le ampie esenzioni per i giovani haredi, nello Shas sono emerse tensioni riguardo alla decisione del leader Aryeh Deri di restare fedele a Benjamin Netanyahu.
Secondo Channel 13, diversi membri del Consiglio dei Saggi della Torah e responsabili di yeshiva sefardite hanno espresso il loro appoggio all'ipotesi di sostenere un governo guidato da Eisenkot.