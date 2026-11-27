AGI - Centinaia di migliaia di americani sono rimasti senza energia elettrica, in seguito a una tempesta che, nel giorno del Ringraziamento, si è abbattuta sugli Stati Uniti orientali, causando un'insolita interruzione della celebre parata di Macy's a New York.
Quasi mezzo milione di utenze senza corrente
La tempesta di ieri ha portato forti piogge e venti intensi proprio durante uno dei periodi dell'anno in cui si registra il maggior traffico di viaggiatori, abbattendo alberi e linee elettriche dal New Hampshire alla Carolina del Nord. Secondo il sito di monitoraggio PowerOutage.us, oggi quasi mezzo milione di utenze risultavano ancora prive di corrente.
Disagi negli aeroporti e blackout
Si sono registrati anche disagi nel traffico aereo, con circa 1.600 ritardi e oltre 500 cancellazioni, secondo il servizio di tracciamento FlightAware. La Pennsylvania è lo Stato più colpito dalle interruzioni di corrente, con circa 122.000 utenze senza elettricità. In Missouri, circa 72.000 persone sono rimaste senza energia a causa di una tempesta che ha scaricato fino a 15 pollici (circa 38 centimetri) di neve nella parte orientale dello Stato.
Rinviata la storica parata di Macy's a New York
A New York, quasi 45.000 persone sono rimaste senza elettricità; qui, la parata del Giorno del Ringraziamento di Macy's è stata spostata a domani, dopo essere stata rinviata a causa del maltempo per la prima volta nei suoi 100 anni di storia. La parata, uno spettacolo annuale che attira spettatori da tutto il mondo, vede sfilare nel cuore di Manhattan enormi palloni dai colori vivaci. L'evento segna inoltre l'inizio della stagione dello shopping natalizio negli Stati Uniti.
I precedenti storici
L'ultima grave interruzione della parata risaliva al 1971, quando il clima freddo, umido e ventoso costrinse gli organizzatori a tenere a terra i palloni, tra cui quello di Paperino e altri personaggi della cultura popolare.
Nel 1997, una forte raffica di vento spinse il pallone gonfiabile del "Gatto col cappello" (Cat in the Hat) contro un lampione, che cadde su una donna, mandandola in coma per quasi un mese. Tra il 1942 e il 1945, la parata fu completamente annullata a causa della carenza di elio durante la Seconda guerra mondiale.