AGI - La Russia ha accettato di partecipare a colloqui di pace a quattro, che coinvolgeranno l'Europa, gli Stati Uniti e l'Ucraina: lo riferisce Rbc-Ucraina, citando sue fonti. Kiev prevede che il prossimo incontro si terrà entro i primi dieci giorni di dicembre e resta in attesa di una proposta da parte degli Stati Uniti riguardo a una data precisa. Secondo la fonte, garantire la partecipazione formale delle parti europee è fondamentale, poiché renderebbe più difficile una loro successiva esclusione dai negoziati. L'Ucraina intende sollevare le questioni relative alla de-escalation e a un cessate il fuoco; tuttavia, la fonte stima che le probabilità di una riduzione della tensione, a seguito di questi colloqui, siano appena del 10%.
Finora, non si colgono segnali di concessioni da parte di Mosca. Secondo la fonte, è probabile che la delegazione russa torni a concentrare la discussione sull'architettura della sicurezza europea. Rbc rileva inoltre che la Russia si oppone a garanzie di sicurezza per l'Ucraina modellate sull'articolo 5 della Nato, che comporterebbe il sostegno degli Stati Uniti a un contingente militare europeo. Sebbene l'adesione all'Alleanza atlantica rimanga la priorità di Kiev, la parte ucraina sta preparando un "piano B" nell'eventualità di un rifiuto: ottenere garanzie mantenendo al contempo una forza militare consistente nel periodo post-bellico. Jared Kushner, consigliere del presidente statunitense, ha dichiarato in precedenza che Donald Trump è aperto a prendere in considerazione questa opzione.
Le condizioni poste da Mosca
Anche Mosca ha manifestato la disponibilità a discuterne, sebbene non separatamente dal più ampio contesto dell'architettura di sicurezza europea nel dopoguerra. Vladimir Putin ha affermato di essere disposto ad accettare la partecipazione delle parti europee, a condizione che queste si rechino innanzitutto a Mosca per presentare le proprie proposte. Durante il precedente ciclo di colloqui ad Abu Dhabi, erano presenti rappresentanti di Regno Unito, Germania, Francia, Italia e Commissione Europea. Questi hanno incontrato le delegazioni ucraina e statunitense, ma non hanno preso parte formalmente ai negoziati a causa delle obiezioni sollevate da Mosca.
Zelensky difende l'attacco alle navi russe
Intanto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky difende l'attacco alle due navi russe nelle acque della Libia orientale, smarcandosi dalle accuse di aver ordinato i blitz all’insaputa dei suoi alleati. In un'intervista alla Bbc, il presidente ha spiegato che in operazioni come quella sferrata in Libia lo scorso fine settimana, l'Ucraina "non agisce mai" senza prima coordinarsi con i propri partner. Zelensky ha ribadito che la nave da guerra Merkury era un "obiettivo assolutamente legittimo". Pur riconoscendo che simili attacchi sono "molto pericolosi", ha affermato che le forze ucraine "non agiscono mai" senza prima coordinarsi con i propri partner, ma non ha fornito ulteriori dettagli.
Preparativi per un inverno difficile
Il leader di Kiev ha tuttavia ammesso che l'Ucraina si sta preparando ad affrontare un inverno difficile e pericoloso. I recenti attacchi contro Kiev hanno preso di mira i ponti sul grande fiume Dnipro, nel tentativo, a quanto pare, di dividere la città in due.