AGI - Donald Trump ha chiesto a Vladimir Putin di “cessare ogni aggressione militare” contro i territori europei, nella speranza di arrivare rapidamente a un accordo per porre fine alla guerra in Ucraina. Il presidente degli Stati Uniti ha riferito di aver avanzato la richiesta durante l'incontro con il leader del Cremlino della scorsa settimana a Shenzhen, in Cina. Le dichiarazioni segnano un nuovo cambio di tono nei confronti di Putin, che appena una settimana fa Trump aveva definito un suo amico. “Durante i miei colloqui in Cina con il presidente russo Vladimir Putin, ho dedicato molto tempo a spiegare che vorrei che il presidente Putin cessasse ogni aggressione militare contro i territori europei”, ha scritto Trump sul suo social Truth. L'obiettivo, ha aggiunto, è che “si possa raggiungere un accordo tra Russia e Ucraina, e che lo si faccia rapidamente”. “Credo davvero che ci siano concrete possibilità”, ha assicurato.
Trump non ha precisato a quali territori si riferisse, né ha menzionato esplicitamente l'Ucraina. Negli ultimi mesi i Paesi europei hanno espresso crescente preoccupazione per quelle che considerano provocazioni russe, compresa la caduta di tre missili da crociera russi in Polonia, Paese membro della Nato, la scorsa settimana. Le dichiarazioni del presidente americano arrivano all'indomani dell'incontro in Florida con il segretario generale della Nato, Mark Rutte. In una dichiarazione congiunta, i due hanno sottolineato l'importanza che la Russia eviti qualsiasi azione che possa, “intenzionalmente o involontariamente, estendere la guerra”.
A differenza di quanto avvenuto nelle ultime settimane, quando aveva criticato Kiev per gli attacchi contro obiettivi in profondità nel territorio russo, Trump non ha rivolto un analogo appello alla moderazione alle autorità ucraine. Il tono del presidente americano è apparso sensibilmente diverso rispetto a quello adottato durante gli incontri con Putin a Shenzhen, sia nel bilaterale sia nel vertice a tre con il presidente cinese Xi Jinping. In quell'occasione Trump aveva accolto calorosamente il leader del Cremlino, definendolo un suo “amico” e alimentando nuovamente i timori di Kiev e delle capitali europee per un possibile riavvicinamento tra Washington e Mosca. Interpellato dai giornalisti sul suo atteggiamento apparentemente più duro nei confronti della Russia, Trump ha risposto: “Non so se sono stato più duro. Voglio dire, sono stato io a fornire loro le armi anticarro, giusto?”. Il presidente americano ha più volte rivendicato la decisione, presa durante il suo primo mandato, di autorizzare la vendita di missili anticarro Javelin all'Ucraina.
During my conversations in China with President Vladimir Putin, of Russia, I spent a lot of time talking about the fact that I would like to see President Putin pull back all Military aggression against territories throughout Europe, in the hopes that a Deal can be made between Russia and Ukraine, and made quickly. I really believe this is a strong possibility — Thousands of people are being killed each and every month, A COMPLETE BLOODBATH — and will be a Great Tribute to everyone! It was an Honor meeting with Secretary General of NATO, Mark Rutte, last night at Mar-a-Lago, where many topics were discussed, and in which I updated him on my talks with President Putin. Thank you for your attention to this matter! President DONALD J. TRUMP ( TS: Nov 26 2026, 9:53 AM ET )— Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) November 26, 2026
Putin potrebbe partecipare al G20 di Miami
Parlando con i giornalisti nella sua residenza di Mar-a-Lago, in Florida, Trump ha dichiarato di non essere sicuro che Putin parteciperà al vertice del G20, in programma il prossimo mese a Miami. “Non lo so, ma se volesse venire, certamente potrebbe”, ha risposto il presidente americano.
Intanto, gli inviati americani per la guerra in Ucraina, Jared Kushner, genero di Trump, e Steve Witkoff, sono stati accusati di assumere posizioni troppo vicine a quelle di Mosca. In un'intervista al podcast tedesco MD Meets, Kushner ha sostenuto che Putin abbia “mostrato moderazione” perché “ha accettato di non utilizzare armi nucleari”. Ha inoltre definito il presidente russo un “grande maestro della politica” e descritto il conflitto in Ucraina come “una guerra per procura in cui l'Europa finanzia e arma l'Ucraina contro la Russia”.
Kushner ha tuttavia riconosciuto che la questione dei territori dell'Ucraina orientale rivendicati da Mosca resta uno dei principali ostacoli al raggiungimento di un accordo. “Quello che Steve e io abbiamo capito, dopo aver trascorso molte, molte ore con il presidente Putin e con la delegazione russa, è che sulla questione territoriale siamo attualmente in una situazione di stallo”, ha spiegato. L'inviato americano ha anche messo in guardia contro il rischio di un ulteriore deterioramento della situazione: “Non servirebbero molti errori di valutazione perché il conflitto subisca un'enorme escalation”.
Trump minimizza il sostegno di Russia e Cina all'Iran
Il presidente americano ha inoltre ridimensionato l'importanza della condivisione di informazioni di intelligence da parte di Cina e Russia con l'Iran. Secondo quanto riportato da alcuni media, le informazioni fornite dagli alleati di Teheran avrebbero contribuito all'individuazione di basi militari statunitensi da colpire nel contesto della guerra in Medio Oriente. Trump ha riferito che il conflitto con l'Iran è stato affrontato durante il recente incontro trilaterale con Xi e Putin a Shenzhen.
“Il mio incontro con il presidente Xi è stato straordinario. Penso che siano molto poco coinvolti per quanto riguarda l'Iran. Potrebbero esserlo, ma per me essere coinvolti significherebbe sparare, non condividere qualche informazione”, ha dichiarato il presidente americano. Quanto alle informazioni di intelligence fornite dalla Russia, Trump ha affermato: “Non credo che ne forniscano molte”. Secondo il presidente degli Stati Uniti, sia Mosca sia Pechino auspicano la fine del conflitto con l'Iran. “Credo che, in questo senso, mi stiano aiutando”, ha concluso.