AGI - Santiago Abascal ha passato quasi vent'anni nel Partito popolare. Domenica si presenta per la sesta volta alla guida di Vox, il partito di estrema destra con cui può diventare decisivo per riportare il Pp alla Moncloa. In pubblico Abascal dice di correre per la presidenza del governo. La partita che gli attribuiscono i sondaggi è quella dei seggi con cui negoziare un eventuale ingresso nell'esecutivo di Alberto Nunez Feijoo.
I primi passi in politica
Nato a Bilbao nel 1976, Abascal è cresciuto politicamente nel Pp basco. E' stato consigliere comunale a Llodio, consigliere provinciale ad Alava e deputato al Parlamento basco.
La sua famiglia è stata minacciata dall'Eta. Ha rotto con il Pp accusando Mariano Rajoy di avere tradito i principi del partito e nel 2014 ha preso la guida di Vox. Nell'ottobre 2018 ha radunato più di novemila sostenitori a Vistalegre, a Madrid, per presentare cento proposte che gia' mettevano al centro il contrasto all'immigrazione e l'opposizione alle leggi sulla violenza di genere. Il primo successo alle urne è arrivato in Andalusia, con 12 seggi alle regionali del dicembre 2018.
Nell'aprile 2019 Vox è entrato al Congresso con 24 deputati e sette mesi dopo è salito a 52, il suo massimo. Nel 2023 è sceso a 33.
Le mozioni di sfiducia contro Sanchez
In Parlamento il partito ha promosso due mozioni di sfiducia contro Sanchez, entrambe respinte. Per la seconda, nel 2023, ha presentato come candidato alla guida del governo l'economista Ramon Tamames. I rapporti con il Pp sono passati dagli accordi regionali alla rottura del luglio 2024, quando Abascal ha ritirato Vox dalle giunte condivise dopo lo scontro sull'accoglienza dei minori migranti non accompagnati. I due partiti sono poi tornati a governare insieme in diverse regioni.
Per il 29 novembre, Abascal ha scelto come numero due della lista di Madrid Montserrat Lluis, che ha condotto le trattative con il Pp in Estremadura, Aragona, Castiglia e Leon e Andalusia. Le liste di Vox sono state rinnovate anche dopo le espulsioni di due figure storiche, Ivan Espinosa de los Monteros e Javier Ortega Smith. La campagna ruota attorno alla "priorita' nazionale". Vox propone di dare precedenza agli spagnoli nell'accesso alla casa popolare e ad altri servizi pubblici, di espellere i migranti in situazione irregolare e di abrogare le leggi di genere.
Cosa vuole fare a Cauta e Melilla
Il programma prevede anche di militarizzare il confine di Ceuta e Melilla con il Marocco. All'apertura della campagna, nella Plaza de Colòn di Madrid, Abascal ha ricevuto videomessaggi di sostegno da Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Marine Le Pen e Javier Milei, tra gli altri.