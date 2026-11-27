AGI - C'è un professore di chimica tra i candidati alle presidenziali serbe del prossimo 27 dicembre. E' Radomir Saicic, candidato dalla Lista studentesca serba (vincitrice delle elezioni dello scorso ottobre) e schieratosi sin dal principio con il movimento nato dalla mobilitazione contro la corruzione. Il ruolo di presidente in Serbia è in gran parte cerimoniale, ma include alcuni poteri significativi, come la nomina dei primi ministri e il comando delle forze armate.
Serbia, chi è il candidato presidente Radomir Saicic
Docente dell'Università di Belgrado e membro dell'Accademia serba delle scienze e delle arti, il sessantacinquenne Saicic è stato tra i primi professori universitari ad aderire al movimento di protesta guidato dagli studenti. "Ora abbiamo l'opportunità di trasformare la libertà per cui abbiamo combattuto in un cambiamento duraturo", ha dichiarato Saicic in una conferenza stampa, "l'Assemblea, il Governo e la Magistratura devono riconquistare la fiducia del popolo. Lo stesso vale per la carica presidenziale". Il professore ha promesso una "Serbia sovrana in cui la Costituzione sia rispettata e in cui ogni cittadino possa vivere con dignità". Il partito ha spiegato di volere un candidato "il cui sostegno non sia mai stato meramente simbolico ma autentico e incrollabile".
La vittoria degli Studenti sul nazionalista Vucic
La Lista degli Studenti ha ottenuto 140 seggi su 250 in Parlamento e ha posto fine ai lunghi anni al potere del nazionalista Aleksandr Vucic che, dopo due mandati da presidente, aveva tentato senza successo di farsi eleggere primo ministro. Vucic ha dato più volte a intendere che il suo Partito Progressista Serbo potrebbe non presentarsi alle elezioni e ha affermato che prenderà una decisione in materia a metà dicembre.
La vittoria elettorale degli Studenti è arrivata dopo quasi due anni di proteste scatenate dal crollo di una pensilina nella stazione ferroviaria di Novi Sad che causò la morte di 16 persone. La stazione era stata ristrutturata da poco e la responsabilità del disastro fu attribuita alla corruzione, tanto da innescare le più grandi proteste mai viste nel Paese dopo la caduta del dittatore Slobodan Milosevic nel 2000. Dopo aver sacrificato invano il primo ministro per calmare la piazza, Vucic acconsentì alla richiesta di elezioni anticipate dopo aver resistito per quasi due anni. I neoeletti parlamentari serbi hanno prestato giuramento il 17 novembre e hanno 90 giorni di tempo per eleggere un nuovo governo.