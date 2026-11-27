AGI - Possibile svolta nelle trattative per la formazione del nuovo governo israeliano. Come riportano i media locali, il leader del partito islamista Ra'am, Mansour Abbas, si appresta a dichiarare pubblicamente di riconoscere Hamas come organizzazione terroristica. L'indiscrezione arriva alla vigilia di un'intervista a Channel 12 che verrà trasmessa la sera del 28 novembre, alla fine dello shabbat. Una tale presa di posizione potrebbe spianare la strada all'ingresso del partito arabo-israeliano in una coalizione di governo guidata da Gadi Eisenkot.
Israele, Abbas: "Affronterò la questione della definizione di Hamas"
"Sabato sera, la mia intervista con la giornalista Dana Weiss verrà trasmessa nel notiziario di Channel 12. Affronterò la questione della definizione di Hamas", ha riferito Abbas, esortando a tenere conto solo di quanto dirà "nell'intervista, e non altre parole" che gli "vengono attribuite". Interpellato in merito ad Hamas anche di recente dal presidente Isaac Herzog durante i colloqui post-elezioni, Abbas si è rifiutato di essere netto, citando la necessità di tutelare la sua incolumità e quella della famiglia. In quell'occasione ha anche sottolineato l'opportunità di mantenere uno spazio di manovra che gli permettesse di fare da "ponte" tra le diverse comunità del Paese.
Il leader del partito arabo-israeliano non ha mai fatto mistero di voler fare parte del prossimo governo. Già nel 2021 Ra'am fu cruciale per la nascita del 'governo del cambiamento' di Naftali Bennett e Yair Lapid ed entrò a far parte dell'esecutivo, la prima volta nella storia di Israele per una formazione araba. Per cercare di far superare all'opinione pubblica israeliana il tabù di un partito arabo al governo, in vista delle elezioni del mese scorso, Abbas ha accolto e candidato nelle fila di Ra'am come numero due l'ebreo Yoav Segalovitz, alto esponente della polizia, divenuto deputato.
Il possibile ruolo di Yoav Segalovitz, numero due di Ra'am
Finora, tuttavia, l'ostacolo principale all'ingresso di Ra'am è stato il rifiuto di Abbas di definire esplicitamente Hamas come un'organizzazione terroristica, sebbene abbia condannato gli atti di terrorismo, compreso il massacro del 7 ottobre 2023. Eisenkot, che ha a disposizione ancora nove giorni prima della scadenza del suo mandato per formare un governo, ha stabilito che ogni partito della sua coalizione deve riconoscere Hamas come organizzazione terroristica e impegnarsi a favorirne la distruzione.
A proposito delle trattative in corso per la formazione di un nuovo esecutivo guidato dal leader di Yashar, secondo Yedioth Ahronoth si starebbe valutando un compromesso che consentirebbe a Segalovitz di sostenerne la formazione e farne parte con un incarico ministeriale, mentre i restanti deputati di Ra'am si asterrebbero. Tra i ruoli ipotizzati figurano un dicastero specificamente dedicato al contrasto della criminalità nelle comunità arabe, oppure una posizione all'interno del Ministero della Sicurezza Nazionale, sotto la guida del leader dei Democratici, Yair Golan. Sia Segalovitz che Abbas ritengono che tale proposta rappresenti una soluzione provvisoria percorribile e aiuterebbe anche a soddisfare la condizione posta dal leader di Yisrael Beitenu, Avigdor Liberman, per il quale il prossimo governo deve disporre di una "chiara maggioranza ebraica" alla Knesset.
Eisenkot attacca il Likud di Netanyahu: "Ostacola ogni forma di unità"
Intanto, Gadi Eisenkot ha duramente attaccato il Likud: il leader di Yashar ha accusato il partito di Benjamin Netanyahu di voler solo prendere tempo per far fallire la possibilità di creare un esecutivo di unità. Nonostante cinque incontri nelle ultime due settimane, "il Likud non è disposto a fare passi avanti su alcuna questione sostanziale", ha affermato Eisenkot. "Il Likud si sta trincerando sulle proprie posizioni, con l'obiettivo di ostacolare qualsiasi progresso e qualsiasi forma di 'unità". Non sono disposti ad allontanare gli estremisti dal governo, a istituire una commissione d'inchiesta statale o a discutere la composizione di un esecutivo che approvi una legge sul servizio militare universale", ha aggiunto, affermando di non avere "alcuna intenzione di prestare il fianco a una simile messinscena".
La replica: "Da Eisenkot tentativi di manipolazione"
"Siamo giunti a un bivio: o il Likud intende avviare negoziati seri e una collaborazione che preveda dei compromessi, oppure vuole solo continuare con le apparenze, adottando una strategia dilatoria", ha intimato il leader di Yashar. "Restano otto giorni e non ho intenzione di cedere: formerò un nuovo governo e lavorerò per ampliarlo", ha assicurato. Immediata la reazione del Likud che ha accusato Eisenkot di comportamento opaco: "Mentre da un lato invii delegazioni ai tavoli per un governo di unita', dall'altro hai già siglato un pericoloso accordo per un esecutivo di sinistra, hai spartito i dicasteri e stai cercando di ripulire l'immagine di un incontro con sostenitori del terrorismo da cui dipendi". "L'opinione pubblica non si lascia ingannare dai tuoi tentativi di manipolazione", ha affermato il partito di Netanyahu, aggiungendo tuttavia di continuare a "tendere la mano per un governo di unità".