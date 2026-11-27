AGI - Polemiche in Israele per la messa in onda su Channel 11 di un'inchiesta sull'uso di palestinesi come scudi umani da parte dei soldati dell'Idf a Gaza. La pratica, chiamata in gergo militare “protocollo zanzara”, era già stata denunciata nell'agosto 2024 da Haaretz, ma la trasmissione dell'inchiesta televisiva in prima serata ha suscitato proteste ancora prima della sua diffusione.
A nulla sono serviti i tentativi della politica, in primis del ministro della Difesa Israel Katz, ma anche dell'esponente dell'opposizione Avigdor Liberman, e di alcune associazioni di bloccare la messa in onda dell'inchiesta giornalistica di Chen Liberman. Superato il vaglio della censura militare e respinte le petizioni dall'Alta Corte di giustizia, l'inchiesta è arrivata sugli schermi.
Le testimonianze dei soldati israeliani
Alcuni soldati hanno deciso di testimoniare, molti con l'identità celata e la voce distorta, sull'uso diffuso della pratica: civili palestinesi utilizzati come scudi umani, inviati a controllare edifici o tunnel potenzialmente pericolosi prima dell'arrivo delle truppe. Nelle interviste, i militari, provenienti da tutto lo spettro politico israeliano, come ha sottolineato la giornalista, hanno raccontato quello che hanno visto e vissuto durante i mesi trascorsi nella Striscia. Dalle testimonianze emergono la paura, la frustrazione, il tentativo di giustificare il ricorso a determinate pratiche con la necessità di sopravvivere, ma anche le critiche nei confronti dei vertici politici e militari.
“Ogni esplosione significa un terrorista in meno che può farmi del male, un deposito di munizioni in meno che può minacciarmi, un tunnel che viene distrutto”, ha raccontato uno di loro. “Abbiamo iniziato a renderci conto che l'intero apparato dell'Idf – costruito su vari livelli di intelligence, Sigint, Humint e mille altre componenti – perde ogni valore nel momento in cui un nostro soldato si trova davanti alla porta di una casa”, ha sottolineato un ufficiale di fanteria.
Il “protocollo zanzara” e la posizione dell'Idf
Tra coloro che hanno denunciato in tv il “protocollo zanzara”, a volto scoperto, c'è il tenente colonnello Eltsafan Granevitch, vicecomandante di brigata. Dopo aver raccontato la sua esperienza, ha osservato che nella “battaglia contro un nemico privo di regole, diventa molto difficile stabilire delle regole”. “Non si tratta di una semplice cattiva condotta. Non è un saccheggio: è un totale disprezzo per la vita umana”, ha riconosciuto un altro militare. I vertici delle forze armate israeliane hanno sempre sottolineato che la pratica degli scudi umani è formalmente proibita, sostenendo che si tratti di casi isolati. Le testimonianze raccolte nell'inchiesta descrivono invece un ricorso diffuso alla pratica. Di recente è inoltre emerso che sono in corso indagini interne dell'esercito su episodi avvenuti anche in Cisgiordania.
Le polemiche in Israele
In Israele, ha sottolineato Haaretz, la reazione alla messa in onda dell'inchiesta è stata simile a quella seguita all'uscita del documentario Naza di Yuval Abraham e Rachel Szor, sull'uso dell'intelligenza artificiale nell'uccisione di massa di civili a Gaza. Secondo il quotidiano israeliano, la rabbia si è rivolta contro coloro che hanno portato alla luce le testimonianze, anziché tradursi in un confronto sulla questione sollevata dall'inchiesta. Su X la giornalista Chen Liberman, già oggetto di pesanti attacchi e di tentativi di censura da parte di Katz prima della diffusione dell'inchiesta, ha difeso la necessità del suo lavoro, esortando a vederlo “prima di giudicare e accusare di mettere in pericolo i soldati”.
La giornalista: “Il pubblico ha il diritto di sapere”
“Non si tratta di ipocrisia ma di insistere su un principio semplice secondo cui i soldati che erano a Gaza, tra l'altro provenienti da tutto lo spettro politico in Israele, hanno il diritto di raccontare cosa è successo lì. Il pubblico che li ha mandati a Gaza ha il diritto di sapere cosa c'è stato lì, e noi giornalisti abbiamo il dovere di portare alla luce queste storie - certamente dopo che la sanguinosa battaglia a Gaza è finita e gli ostaggi sono tornati a casa. Come si racconta? Esprimendo in modo appropriato la complessità, il contesto, i fatti e le sensibilità”.
“Coloro che già gridano che noi, i giornalisti, stiamo danneggiando i nostri soldati, semplicemente non vogliono che svolgiamo il nostro lavoro. E non è un caso che a guidare queste proteste siano proprio le figure che hanno gestito la guerra in prima persona e che portano la responsabilità diretta delle sue conseguenze”, ha concluso Liberman.