AGI - L'India accelera nella corsa per ospitare le Olimpiadi del 2036. Il Comitato olimpico indiano (Ioa) ha presentato in videoconferenza alla commissione del Comitato olimpico internazionale (Cio) incaricata di valutare le future sedi dei Giochi il proprio progetto per Ahmedabad, città dello Stato occidentale del Gujarat. I dirigenti sportivi indiani si sono detti fiduciosi di poter accedere alla prossima fase del processo di selezione. In caso di assegnazione, sarebbe la prima volta nella storia che l'India ospita i Giochi olimpici.
“È stata fatta un'ottima presentazione”, ha dichiarato ai giornalisti l'amministratore delegato del Comitato olimpico indiano, Raghuram Iyer, spiegando che il confronto ha riguardato gli aspetti generali della candidatura, dalla preparazione della città alle strategie di finanziamento e all'eredità che l'evento potrebbe lasciare al territorio. Alla presentazione hanno partecipato, tra gli altri, il ministro dello Sport Mansukh Mandaviya, la presidente del Comitato olimpico indiano P.T. Usha e la due volte medagliata olimpica nel badminton P.V. Sindhu, in rappresentanza della commissione degli atleti.
Il progetto olimpico di Narendra Modi
La candidatura indiana è fortemente sostenuta dal primo ministro Narendra Modi, che nell'ottobre del 2023, in occasione della sessione del Cio a Mumbai, aveva annunciato pubblicamente l'intenzione del Paese di ospitare le Olimpiadi del 2036. L'organizzazione dei Giochi è stata successivamente inserita anche nel programma elettorale del Bharatiya Janata Party (Bjp), il partito del premier, per le elezioni del 2024. La scelta di Ahmedabad non è casuale. La città si trova nel Gujarat, Stato d'origine di Modi, che ne è stato governatore dal 2001 al 2014, prima di diventare primo ministro. L'India, il Paese più popoloso al mondo, non ha mai organizzato un'edizione delle Olimpiadi, ma ha già ospitato diverse manifestazioni sportive internazionali, tra cui i Giochi asiatici del 1951 e del 1982 e quelli del Commonwealth del 2010, tutti disputati a Nuova Delhi.
India's Olympic Association says it has made a strong case to host the 2036 Games and was confident of advancing to the next stage after presenting its plans to the International Olympic Committee's Future Host Commission. More on https://t.co/ft7Hjuwep4 https://t.co/2KvqwJQhFN— AJE Sport (@AJE_Sport) November 26, 2026
Ahmedabad e il banco di prova del 2030
Un importante banco di prova sarà rappresentato dai Giochi del Commonwealth del 2030, assegnati ufficialmente ad Ahmedabad nel novembre del 2025. Si tratterà dell'edizione del centenario della manifestazione, inaugurata nel 1930 nella città canadese di Hamilton. Il programma dovrebbe comprendere tra 15 e 17 discipline sportive. Ahmedabad dispone già di uno degli impianti sportivi più grandi al mondo, il Narendra Modi Stadium, utilizzato principalmente per il cricket e sede, nel novembre del 2023, della finale della Coppa del mondo di questa disciplina tra India e Australia.
Nell'area circostante è previsto lo sviluppo del Sardar Vallabhbhai Patel Sports Enclave, un complesso destinato a ospitare nuove infrastrutture sportive. La preparazione dei Giochi del Commonwealth consentirà all'India di misurare la propria capacità organizzativa e di sviluppare parte delle strutture necessarie per un eventuale appuntamento olimpico sei anni più tardi.
L'India e le altre candidature per le Olimpiadi del 2036
L'India è uno dei sette Paesi attualmente in dialogo con il Comitato olimpico internazionale per ospitare le Olimpiadi estive del 2036. Gli altri sono Germania, Ungheria, Qatar, Sudafrica, Corea del Sud e Turchia. La candidatura indiana arriva però in un momento delicato per il Comitato olimpico nazionale, alle prese con controversie interne. All'inizio del mese il Cio ha sollecitato l'organismo a risolvere i problemi di governance, mentre la presidente P.T. Usha ha annunciato che non si ricandiderà alle elezioni di dicembre, dopo aver denunciato una “grande frode” nel processo di presentazione delle candidature. Iyer ha sottolineato l'importanza del sostegno delle istituzioni a tutti i livelli. “Quando un Paese si candida a ospitare le Olimpiadi, un evento di queste dimensioni richiede il pieno sostegno della città, dello Stato e del governo centrale”, ha spiegato.
La candidatura indiana si trova attualmente nella fase che il Cio definisce di “dialogo continuo”, durante la quale vengono valutati i progetti dei Paesi interessati a ospitare i Giochi. Nel giugno del 2026 il Comitato olimpico internazionale ha approvato una riforma del processo di selezione delle future sedi olimpiche, introducendo una fase intermedia, denominata “dialogo strategico”. Nel marzo del 2027 verranno selezionate le candidature ammesse a questa fase.
I Paesi selezionati dovranno fornire informazioni dettagliate sui propri progetti e presentare le principali garanzie finanziarie. Sono previste anche visite della commissione del Cio nei territori interessati, prima di passare alla fase conclusiva del negoziato. Secondo il calendario ufficiale del Comitato olimpico internazionale, la scelta della sede dei Giochi del 2036 è prevista per la metà del 2029, dopo le Olimpiadi di Los Angeles del 2028 e a tre anni dall'edizione australiana di Brisbane del 2032.